Heringsschmaus im Wiener Rathauskeller

Wiener Rathauskeller Heringsschmaus

Kulinarischer Start in die Fastenzeit

Am 14.2.2018 ist nicht nur Valentinstag und somit der Festtag der Verliebten, sondern auch Aschermittwoch und Beginn der Fastenzeit. Ein doppelter Anlass zum Genießen!

Liebhaber von Fisch und Meeresfrüchten können sich freuen: Begleitet von stimmungsvollen Jazz-Klängen der Liveband kann auch dieses Jahr wieder einen Abend lang nach Herzenslust geschlemmt werden. Das diesjährige Heringsschmaus-Buffet garantiert kulinarische Highlights und reichlich Abwechslung mit diversen Salaten, Vorspeisen, Suppen, Käseplatten und Desserts. Die Hauptspeise – zum Beispiel ein gekräuterter Wildlachs im Blätterteig mit Blattspinat und cremiger Polenta – wird frisch und heiß an den Tisch serviert. Was es sonst noch geben wird, kann in der Online-Speisekarte erkundet werden.

Nicht verpassen!

Das Heringsschmaus-Dinner im Rathauskeller wird am 14.2.2018 ab 18:00 Uhr über die Bühne gehen. Das unvergessliche Erlebnis für Gaumen und Seele kostet 46,- Euro pro Person inklusive Aperitif.

Da die Plätze beschränkt sind, empfiehlt es sich, frühzeitig zu reservieren. Möglich ist dies entweder unter der Mailadresse rhk-sales@wiener-rathauskeller.at oder der Telefonnummer +43/1/405 12 10.

Wir wünschen einen guten Appetit und viel Vergnügen!

Wiener Rathauskeller Rathausplatz 1

1010 Wien

+43 50 876 1001

