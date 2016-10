Health Kitchen Lokal (c) STADTBEKANNT Wetter-Nohl

Restaurant im 7. Bezirk

Gesundes Fast Food, das schmeckt und mit dem man auch noch abnehmen kann? Ja das geht und zwar in der Health Kitchen in der Zollergasse!

Zollergassen-Community

Die Zollergasse ist schon ein nettes Pflaster, vor allem wegen der Menschen, die hier arbeiten, leben, herkommen und zusammenhalten. So landete ich also eines Abends ins Ganz Wien und bekam den Tipp, für gutes Essen bei der Health Kitchen vorbeizusehen. Flugs war ich also ein paar Tage später zum Frühstücken da.

In der gesunden Küche

Normalerweise esse ich in der Früh veganen Haferbrei ohne Zucker, außer ich bin für STADTBEKANNT unterwegs, dann darf es auch einmal etwas weniger Gesundes sein. Tatsächlich hatte ich an diesem Morgen eigentlich unglaubliche Lust auf das typische Wiener Frühstück mit Semmel (und dem bösen Weizenmehl), Marmelade (Zucker!) und Ei (an dem gibt’s nichts auszusetzen, zumindest nicht wenn es um das Kalorien zählen geht). Unvoreingenommen, wie ich zu möglichst allen STADTBEKANNT-Terminen schreite, stehe ich also nun im Entrée und realisiere gerade, dass ich mich in der Health Kitchen befinde, genau: in der gesunden Küche. Das Wiener Frühstück suche ich also vergeblich, auch die heiße Schokolade, die ein Gast bestellen möchte, gibt es nicht.

Paleo Wrap und Bircher Müsli

Gut, dass ich flexibel bin. Ich sehe mich um und werde gleich darauf hingewiesen, dass das Frühstücksangebot noch erweitert werden soll – sie stünden ja erst am Anfang. Momentan gibt es Vollkornbagel mit Topfen, hausgebeiztem Lachs, Avocado oder fettarmen Schinken, Bircher Müsli, Acai Bowls, Jogurt mit Granola und Paleo Wraps. Letztere sind de Facto eingerollte Omelettes mit Avocado- oder Lachs- oder Schinkenfüllung. Die Entscheidung fällt auf einen Paleo Wrap und eine kleine Portion Bircher Müsli.

Gersten-Salat, Curry und Low Carb Cheese Cake

Das Müsli ist ein geschmacklicher Traum und ich kann mir gut vorstellen, dass Stammgäste ihre morgendliche Portion davon in der Früh abholen, wie Betreiber Christopher Wiener erzählt. Der Paleo Wrap mundet auch und ist obgleich es ein bloßes Omelette ist, dennoch etwas Besonderes, was vielleicht an der raffinierten Füllung liegen mag – Avocado mit Rucola und Paradeisern. Ein Blick an die Wand über der Theke – hier herrscht übrigens in der Regel Selbstbedienung – offenbart die Gerichte für das Mittagessen in Wort und Bild zum Beispiel Gersten-Salat , Singapur-Curry oder chinesische Rolls. Für den süßen Hunger gibt es Low Carb Cheese-Cake oder Low-Carb Apple-Crumble. Generell wird hier wenig gewürzt und vor allem mit regionalen und wenn möglich auch biologischen Zutaten gekocht.

Du bist, was du isst!

Ob Paleo oder Low Carb viele Begriffe tauchen hier auf, die auf einen gesunden Ernährungsstil hinweisen sollen und aufmerksam darauf machen wollen, dass das eigene Wohlbefinden unmittelbar mit der Ernährung zusammenhängt. Das beste Beispiel dafür ist der Chef selber, der als Unternehmer viel unterwegs war und aus Mangel an Möglichkeiten viel ungesundes Essen zu sich nahm. Die Folge waren fast zwanzig Kilo zu viel, die er vor allem durch eine Umstellung der Ernährung und Sport wieder herunterbekam und aus der Motivation heraus, die Health Kitchen ins Leben brachte, um sich selbst und anderen Menschen ein schnelles, gesundes Essen zu ermöglichen. Und tatsächlich – vital und gestärkt trete ich aus dem Lokal und freue mich auf meinen nächsten Besuch in der Zollergasse. (Und trotzdem auch auf ein baldiges Wiener Frühstück, denn Sünden sind auch bei gesundem Ernährungsstil erlaubt!)

STADTBEKANNT meint

Die richtige Ernährung hilft beim Wohlfühlen, Abnehmen und Gesund sein – und genau das ist das Konzept hinter dem Christopher Wiener von der Health Kitchen steht. Ob Frühstück, Mittagessen oder auch Dessert, neben Geschmack und kleiner Kalorienanzahl gehört auch die Schnelligkeit der Zubereitung dazu. Die Speisen können vor Ort gegessen, für To Go bestellt oder auch via Foodora geliefert werden. Vom Paleo Wrap mit Ei-Omelette zum Frühstück über Eintöpfe, Rolls oder Salate zum Mittagessen darf hier auch mit Low-Carb-Cheesecake ein bisschen gesündigt werden.

STADTBEKANNT Christina Wetter-Nohl



Health Kitchen Zollergasse 14/1

1070 Wien

http://myhealthkitchen.com/

Zollergasse 14/11070 Wien Mo – Sa 9:00 Uhr – 22:00 Uhr

So 10:00 Uhr – 18:00 Uhr

