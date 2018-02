Hawidere Burger (c) STADTBEKANNT

Bier, Burger und Fußball

Das Hawidere ist eine der Top-Adressen, wenn es um Bier geht. Gepaart mit einem Burger und dem aktuellen Fußball-Spiel also ein guter Aufenthaltsort für die abendliche Unterhaltung. Na, Hawidere, nix wie hin!

Bier

Ganze 15 Fassbiere kann man hier konsumieren – welche diese sind wechselnd in regelmäßigen Abständen. Je nach Anlass, stehen auch Besonderheiten auf der Karte – sowohl Flaschen- als auch Fassbiere, versteht sich. Auf der Website kann man einsehen, welche Leitung gerade für welche Sorte verwendet wird – aber das sieht man ja dann auch vor Ort.

Burger

Schon bevor der allgemeine Burger-Hype ausgebrochen ist, hat man sich im Hawidere auf dieses herrliche Gericht spezialisiert. In allen ausprägungen und Formen ist er erhältlich. Sonntags und montags sogar mit Wagyu-Fleisch, mit zahlreichen Saucen und Fries als Beilage und auch in der vegetarischen und veganen Variante. Preislich kommen die Burger meist auf fast 15,- Euro – aber dafür wird auch immer etwas Spezielles geboten.

Fußball

Was man außerdem vor Ort sieht, das sind Fußballspiele. Wenn gerade EM, WM, Champions League oder Premier League im Gange ist (und irgendetwas ist ja quasi immer im Gange), dann kann man sich sicher sein: im Hawidere wird’s gezeigt! Zum Glück (für nicht so Fußballinteressierte) ist es aber so, dass man auch gemütlich sitzen und trinken kann, wenn man nicht gebannt auf den Bildschirm blickt. Soll heißen: auch ohne Fußball ist das Hawidere cool.

Sonst noch?

Ja, sonst noch: im Hawidere findet in regelmäßigen Abständen ein „Burger Essen für die Gruft“ statt. Das muss natürlich auch hervorgehoben werden, denn wenn man Essen mit einer guten Tat verbinden kann: herrlich! Der Reinerlös der verkauften Burger an solchen Events wird dann der Gruft gespendet. Die Plätze dafür sind meistens schnell ausgebucht – wer Gutes tun will, muss also früh reservieren.

STADTBEKANNT meint

Das Hawidere ist eine absolute Pflichtadresse für alle, die Bier, Burger und Fußball lieben. Für gemütliche Zusammenkünfte am Abend ist das Lokal ebenso geeignet wie für eine kleine Feier (man kann einzelne Räume reservieren). Die Burger haben’s preislich zwar schon in sich, aber dafür gibt es eine Riesenauswahl und herrliche Fries dazu! Die Fülle an Bieren macht das Lokal auch für Craft-Beer Liebhaber zu einer heißen Adresse.

STADTBEKANNT

Hawidere Ullmannstraße 31

1150 Wien

www.hawidere.at

Ullmannstraße 311150 Wien Mo-So 16:00 – 2:00 Uhr

