Hausgeister von Minimal Wien – Gewinnspiel

Minimal Ghosts (c) Kristina Demant - Studio Arhoj

Geister suchen neues Zuhause

STADTBEKANNT verlost 2×1 Keramik-Geister, die bis jetzt bei Minimal Wien wohnen und nun bei Euch einziehen wollen!

Sie sind klein, niedlich und bewachen den Haushalt mit aufmerksamem Blick: Die kegelförmigen Keramik-Geister, designt und geschaffen von Studio Arhoj im dänischen Kopenhagen. In Wien gibt es die freundlichen Zimmergenossen bei Minimal, der Kinderboutique in der Westbahnstraße 3, zu kaufen. Das Besondere an den keramischen Gesellen: Jeder Geist ist ein Unikat und wurde per Hand getöpfert und glasiert. Folglich hat auch jeder Geist seinen ganz eigenen Charakter.

Wer nun Lust bekommen hat, sich den Alltag mit einem kleinen Gespenst am Schreibtisch oder in der Küche zu versüßen, sollte sich die Chance nicht entgehen lassen, eines zu gewinen. Spielt mit und gewinnt!

Teilnahmeschluss ist der 1.Dezember 2016!

Teilnahme-Bedingungen GewinnerInnen werden per Email verständigt. Pro GewinnerIn wird ein Gewinn verlost. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbekannt ist nicht für das Zustandekommen der Veranstaltung, Termine oder Preisänderungen verantwortlich. Unter Umständen wird vom Veranstaltungsteam 1,- Euro Unkostenbeitrag für die Vergnügungssteuer eingehoben. Die GewinnerInnen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.

Minimal Westbahnstraße 3

1070 Wien

http://www.minimalwien.at/

Westbahnstraße 31070 Wien Di-Fr 11:00-18:00 Uhr

Sa 11:00-15:00 Uhr

