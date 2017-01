Hausbrot.at Valentinstagsfrühstück

Frühstück und Liebe vor die Haustüre

STADTBEKANNT verlost ein Valentinstagsfrühstück inklusive Blumenstrauß von Hausbrot.at. Lasst euch das Verwöhnfrühstück direkt vor die Türe liefern und sucht euch aus, wann ihr eure Liebsten überraschen wollt!

Hausbrot.at

Auf Hausbrot.at kann man ganz einfach seine morgendliche Mahlzeit an die Haustüre bestellen. Innerhalb von Wien, Mödling, Perchtoldsdorf, Leopoldsdorf und Brunn am Gebirge wird von Montag bis Freitag bis spätestens 6:30 Uhr und am Wochenende und an Feiertagen bis spätestens 7:30 Uhr das Frühstück nach Hause geliefert. Man bestellt ganz einfach seine gewünschte Lieferung und schon sitzt man mit frischen Semmeln, Marmelade und Saft beim Frühstück. Natürlich kann man sich das Ganze auch ins Büro bestellen! Zum Valentinstag gibt’s etwas Besonderes und zum Gebäck kommen Sekt und Blumen mit dazu!

Valentinstagsfrühstück

Euer Blumenfrühstück besteht aus zwei Semmeln, einem Kornspitz mit Salz, einem Mohnflesserl, einer Topfengolatsche, einer Darbo-Marmelade (28 g), frisch gepressten Orangensaft (0,25 l), einer kleinen Flasche Schlumberger Sparkling Brut (0,2l) sowie einem frühlingshaften Blumengruß von der Bloomerei. Dieses Verwöhnprogramm wird am 14.Februar zwischen 6:30 und 8:00 Uhr geliefert. (Achtung: nur Adressen in Wien, Mödling, Perchtoldsdorf, Leopoldsdorf und Brunn am Gebirge!) Falls ihr einen anderen Liefertermin wünscht, ist das auch möglich – dann aber bitte bekannt geben.

Teilnahmeschluss ist der 10. Februar 2017!

Viel Glück!

Hausbrot Valentinstagsfrühstück Gewinnt ein Verwöhnfrühstück von Hausbrot.at!

Möchtest du einen anderen Liefertermin? Wenn ja, wann (Datum und Zeitfenster von 1 Stunde angeben)? Ja, ich stimme den Gewinnspiel-Teilnahme-Bedingungen zu. Ja, ich möchte den Stadtbekannt Newsletter erhalten. schließen Teilnahme-Bedingungen GewinnerInnen werden per Email verständigt. Pro GewinnerIn wird ein Gewinn verlost. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbekannt ist nicht für das Zustandekommen der Veranstaltung, Termine oder Preisänderungen verantwortlich. Unter Umständen wird vom Veranstaltungsteam 1,- Euro Unkostenbeitrag für die Vergnügungssteuer eingehoben. Die GewinnerInnen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« rudolf Hausbrot.at – Frühstück am Valentinstag »