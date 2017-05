Hausbrot.at – Frühstück am Muttertag

Muttertag Frühstückstisch (c) Hausbrot.at

Frühstück für Mama an die Haustür

Das morgendliche Muttertagsfrühstück ist die erste Hürde für einen sorgfältig geplanten Tag für die Mama. Sekt und Blumen, Semmerl und Marmelade – das Muttertagsfrühstücks-Rundumpaket gibt es am 14. Mai von Hausbrot.at.

Hausbrot.at

Wer frühmorgens Aufstehschwierigkeiten hat und doch nicht auf ein frisches Frühstück verzichten will, der hat hoffentlich schon von Hausbrot.at gehört. Der Lieferservice ist auf Gebäck und Kleinigkeiten für’s Frühstück spezialisiert und beliefert ganz Wien, Mödling, Perchtoldsdorf, Brunn am Gebirge und Leopoldsdorf. Die Bestellung kommt direkt an die Haus-, Wohnungs- oder Bürotür. Im Sortiment sind Brot und Gebäck verschiedenster Anbieter, Milch, Käse und zum Beispiel Marmelade, aber auch Zeitungen, Blumen oder sonstige Kleinigkeiten, die man am Morgen gerne bei sich haben möchte.

Rundum-Frühstücks-Pakete

Um’s für besondere Anlässe noch einfacher zu machen, hat man bei Hausbrot auch eigene Pakete kreiert. Ob Valentinstag, Geburtstag oder selbst zusammengestellte Frühstückspakete – man kann sich auf www.hausbrot.at einfach aussuchen, was man gerne hätte. Natürlich gibt’s am Muttertag nur das beste für die Mama! Als besonderes Süßgebäck stehen zum Beispiel Striezel und Germzöpfe in Herzform zur Auswahl. Aber auch kleine Macarons sind speziell für den Muttertag mit dabei. Die Auswahl kann dabei frei getroffen werden, denn von besagten Kleinigkeiten bis hin zu großen Überraschungspaketen ist alles verfügbar.

Muttertags-Angebote

Zum Muttertag stehen unterschiedlichste Varianten des Frühstücksgenuss auf dem Plan – und zu gegebenem Anlass gibt es viele Pakete auch noch vergünstigt. Wer die Mama wirklich verwöhnen will, der wählt das Rundum-Paket. Beim Muttertagsblumen-Frühstück um 54,90 Euro (statt 60,24 Euro) wird das umfangreiche Gebäckssortiment (1 Sonnenblumenbrot, 2 Handsemmeln, 1 Kornspitz) noch mit einer Topfengolatsche und einem Schoko-Muffin aufgewertet. Dazu gibt es eine kleine Flasche Schlumberger und das Beste: einen wunderschönen Muttertags-Blumenstrauß!

Gutscheine für Spätentschlossene

Die Muttertagsüberraschung enthält außerdem einen 10,- Euro Hausbrot.at Gutschein, damit nicht nur am 13. und 14. Mai das Frühstück vor die Tür geliefert wird, sondern die Mama auch an anderen Tagen noch bestellen kann. Die Gutscheine können natürlich in beliebiger Höhe auch einzeln bestellt werden und wer erst ganz spät daraufkommt, dass am 14. Mai Muttertag ist, der druckt sich den Gutschein einfach mit der Print@Home Funktion noch selber aus.

STADTBEKANNT wünscht einen schönen Muttertag und ein fröhliches Schlemmen!

