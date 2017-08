Happy Hour in Wien

chill out lounge Cocktails (c) STADTBEKANNT

Glückliche Cocktail-Stunden

Süchtig nach Cocktails? Das kann ganz schön ins Geld gehen, kosten Cocktails in Wien doch normalerweise zwischen 7,00 und 15,00 Euro. Und genau deswegen lieben wir sie: Die Happy Hour!

Die Happy Hour hat ihren Namen aber nur dann verdient, wenn die Preise merklich moderater werden. Um eine ganze Nacht lang günstige Cocktails zu trinken, muss man sich zwar eigentlich von Bar zu Bar bewegen, aber finanziell kann sich das ganz schön rentieren.

Loco

Der Klassiker unter den Billigrausch-Lokalen. Hier wird immer Montags so billig wie sonst nirgends getrunken. Der Preis der Cocktails und Longdrinks erhöht sich jede Stunde um 1,- Euro und startet um 19:00 Uhr mit sagenhaften 50 Cent. Ab 22:00 Uhr bleibt der Preis aber bei 3,50 Euro stehen. Billiger geht’s wirklich nicht!

Loco

Währinger Gürtel 172-174

1090 Wien

SAXX

Die Bar am Alsergrund lockt die ganze Woche von 20.00 bis 23:00 mit Longdrinks um 2,00 Euro!

SAXX Cafe Bar

Lustkandlgasse 3

1090 Wien

Meeru

Hier gibt es täglich von 20:00 bis 23:00 Uhr besonders günstige Cocktails, nämlich schon ab nahezu unschlagbaren 4,90 Euro!

Meeru

Siebensterngasse 15

1070 Wien

Downstairs

Im Downstairs im 6. Bezirk gibt es jeden Montag und Mittwoch „Happy Days“, an denen alle Cocktails um 5,40 Euro zu haben sind. Außerdem sollte man Ausschau nach dem Cocktail des Monats halten, den gibt’s dann sowieso um den Schnäppchenpreis!

Downstairs

Theobaldgasse 15

1060 Wien

Kix Bar

In der Kix Bar im 1. Bezirk gibt es günstige Cocktails von 17:00 bis 20:00 Uhr. Am Samstag läuft die Happy Hour von 19:00 bis 20:00 Uhr. Da zahlt ihr dann nur 6,20 Euro pro Drink!

Kix Bar

Bäckerstraße 4

1010 Wien

Pancho

Täglich bekommt man hier von 18:00-20:00 Uhr und von 23:00-24:00 Uhr -30% auf alle Cocktails! Erscheint zunächst nicht viel, zeigt seine Wirkung dann aber nicht zuletzt bei der Endsumme auf der Rechnung.

Pancho

Blumauergasse 1A

1020 wien

¡más!

Die erste glückliche Stunde im ¡más! im 8. Bezirk beginnt täglich um 18:00 (oder 17:00 Uhr) und endet um 20:00 Uhr. Um 22:00 Uhr geht es dann in die zweite Runde, welche bis 23:00 Uhr anhält. So wie im Pancho gibt es auch hier –30% auf alle Cocktails!

¡más

Laudongasse 36

1080 Wien

Kulin

Das Kulin im Siebensternviertel bietet täglich zwischen 17:00 und 19:00 Uhr sowie zwischen 23:00 und 1:00 Uhr viele Cocktails bereits um 5,60 Euro an.

Kulin

Siebensterngasse 14

1070 Wien

Chill Out Lounge

In dieser Bar im 1. Bezirk können täglich zwischen 18:00 und 20:00 günstige Cocktails geschlürft werden.

Chill Out Lounge

Salvatorgasse 6

1010 Wien

STADTBEKANNT meint

Gerade während der Sommermonate kann man sich mit einem exotisch erfrischenden Cocktail in der Hand in ferne Länder träumen. Für all diejenigen Sparfüchse unter euch, die ihren Sommer also in Wien verleben, sind die glücklichen Cocktail-Stunden eine tolle Kurzurlaubs-Möglichkeit. Aber selbstverständlich können auch einfach alle Fans von köstlichen Drinks die Specials nutzen und aus einer lauen eine heiße Sommernacht machen!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 8.8.17 Parken in Wien: So lassen sich hohe Bußgelder vermeiden »