Hannahs Speisesaal Eingang (c) STADTBEKANNT Wetter-Nohl

Kantine im 3. Bezirk

Refektorium Reloaded: Hannah hatte einen Plan: die alte Kantine im Bundesamtsgebäude neu zu gestalten!

Operation Speisesaal

Bevor Hannah Neunteufel hier herkam, war das Refektorium des Bundesamtsgebäudes in der Radetzkystraße bloß eine triste Kantine mit Aufwärmküche und dem Charme eines Ostblock-Spitals. Sie selbst nannte es liebevoll „Patient“. Mit viel Know-How und ihrem ganz eigenen Elan, hat es die stadtbekannte Wiener Event-Madame geschafft, aus dem farblosen Refektorium ihre Version einer Kantine zu machen.

Hannahs Plan

Die optische Neugestaltung ist ein gelungenes Meeting zwischen Industrial und Design: die Decke bekam einen dunklen Farbanstrich, die neuen Lampen in schwarz, weiß oder durchsichtig sind aus Italien und auch die Stühle sind in dreierlei Varianten zu entdecken. Das alufarbene Ufo – alias: die Essensausgabe – durfte bleiben, das hat Hannah Neunteufel sofort gefallen. Welcher Architekt hier am Werk war? Aber geh’, wer die Selbstmacherin schon einmal kennengelernt hat, der weiß: sie hat immer einen Plan!

Mittagspause!

Dass sie dabei auch Präsenz zeigt und sich nicht zu schad’ ist, Geschirr abzuräumen gehört hier genauso dazu wie ein durchdachtes Speisenkonzept. Um die acht Speisen bietet sie hier wöchentlich an. Der Flammkuchen mit wechselndem Belag ist Signature Dish. Ansonsten heißt es in die Breite gehen, denn an diesem Standort gilt es Leute von der Angewandten genauso zu befriedigen wie die Beamten im Haus, wenn es zwischen 11:00 und 15:00 Uhr wieder „Mahlzeit“ heißt. Wienerisch, Österreichisch, Vegetarisch, International – das sind die Richtungen in die sich der Speisesaal kulinarisch zur angestrebten Befriedigung aller ausbreitet und das mit Erfolg. Welch’ ein Glück, dass sich Hannah des Patienten angenommen hat!

STADTBEKANNT meint

Mit Hannah Neunteufels Enthusiasmus hat die uncharmante Kantine im Erdgeschoß des Bundesamtgebäudes in der Radetzkystraße ein überaus notwendiges Restyling bekommen. Dass es in einem Refektorium auch schick aussehen und gut schmecken kann, beweist das schwarz-weiße Interieur mit italienischen Möbeln und der Speisenplan mit liebevoll zubereiteten Klassikern und Nicht-Klassikern. Wenn doch nur alle Kantinen so ausschauen täten!

STADTBEKANNT Christina Wetter-Nohl

Hannahs Speisesaal Radetzkystraße 2

1030 Wien

Radetzkystraße 21030 Wien Werktags 11:00 – 15:00 Uhr

