Mode Boutique für Sie und Ihn

Wie es der Name schon vermuten lässt, gibt es bei Guys+Dolls in der Schultergasse Mode für den Mann und für die Frau. Gabriele Pamer gründete das Geschäft 1983 und steht bis heute den Kunden mit Rat und Tat zur Seite.

35 Jahre Erfahrung

Schon fast seit 35 Jahren besteht das Geschäft von Gabriele Pamer in der Schultergasse 2 im ersten Wiener Gemeindebezirk. Die Innere Stadt ist also schon so etwas wie eine zweite Heimat für die Geschäftsführerin, könnte man sagen. Hier führt sie Guys+Dolls gemeinsam mit ihren Mitarbeitern. Nebenbei ist sie immer wieder auch als Ausstatterin für Foto-, Film- und Fernsehproduktionen tätig.

Bewährte Marken

Man blickt bei Guys+Dolls auf langjährige Erfahrung zurück und weiß, was die Leute anspricht. Trotzdem bleibt man am neuesten Trend und holt die aktuellen Kollektionen bewährter Marken in den Laden. Da gibt es zum Beispiel Anzüge von Manuel Ritz für die Herren, edle sowie gemütliche Stücke von Esqualo für die Damen und stylische Lederjacken von Gipsy für Frauen und für Männer. Die Kleidungsstücke sind bunt gemischt mit Accessoires wie Schmuck oder Schals.

Künstlerischer Innenraum

Das Geschäft im ersten Bezirk wurde übrigens von dem Oberösterreichischen Bildhauer und Innenarchitekten Hannes Rohringer gestaltet. Der aus Seewalchen am Attersee stammende Künstler verbindet Kunst mit Architektur und hat unter anderem schon Galerien, eine Discothek und Geschäfte mitgestaltet. Im Shop von Guys+Dolls gefällt uns der stilvolle und edle Luster in der Mitte des Raumes besonders gut!

STADTBEKANNT meint

Auf fast 35 Jahre lange Erfahrung kann Gabriele Pamer und ihr Team im Guys+Dolls zurückblicken. Das Geschäft verbindet aktuelle Mode mit bewährten Marken und immer wieder agiert die Geschäftsführerin als Ausstatterin für Film- und Fernsehproduktionen. Der Shop selbst wurde von dem Künstler und Innenarchitekten Hannes Rohringer gestaltet und der imposante Luster in der Mitte des Raumes hat es uns ganz besonders angetan!

Guys + Dolls Schultergasse 2

1010 Wien

www.guysanddolls.at

Schultergasse 21010 Wien Mo-Fr 10:30 – 18:00 Uhr

Sa 11:00 – 18:00 Uhr

