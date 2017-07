Griechenland in Wien

Grieche Donau CopaBeach (c) STADTBEKANNT

Von weißen Häusern und blauem Meer …

Griechenland – das Paradies für Urlauber und Insel-Reisende, Heimat mythischer Geschichten und Sagen und auch in Wien nicht schlecht vertreten. Wir suchen nach dem Griechischen von der orthodoxen Kirche bis zum Sirtaki, denn in Wien findet man allerhand davon!

Restaurants

Wo man in Wien Suflaki, Tzatziki und griechischen Salat bekommt, sagen wir euch:

Rote Rübe – Frühstück und kleine Gerichte

Zieglergasse 37, 1070 Wien

Griechenbeisl – Beisl im Griechenviertel

Griechengasse 9 / Fleischmarkt 11, 1010 Wien

Kafeneon – Restaurant Nähe Yppenplatz mit griechischer Chefin

Payergasse 7, 1160 Wien

Ella’s – schickes griechisches Restaurant im 1. Bezirk

Judenplatz 9, 1010 Wien

Der Grieche – der Name ist Programm – sehr zentral.

Barnabitengasse 5, 1060 Wien

Rembetiko – authentischer Grieche an der Donau und in der Porzellangasse

Porzellangasse 38, 1090 Wien

Copa Cagrana Donauinsel, 1220 Wien

Griechische Vereine und Kultur

Verein Busuki

Kulturverein, der immer wieder Konzerte oder andere Veranstaltungen organisiert. Es besteht auch ein Chor, der regelmäßig sonntags probt. Einen gemeinsamen Treffpunkt gibt es in der Nähe der Taborstraße im 2. Bezirk.

TO STEKI

Griechischer Kulturverein, der sich für die Förderung der Neugriechischen Sprache einsetzt und sich regelmäßig trifft.

Die Wiener Griechen

Forschungsgruppe der Universität Wien mit eigener Stiftung. Hier wird zu griechischen Wienern und griechischer Geschichte in Wien geforscht. Immer wieder finden Veranstaltungen, Lesungen oder Diskussionsrunden und Vorträge statt.

Sefev – Verein griechischer StudentInnen in Wien.

Griechisches Kulturinstitut – Verantstaltungstipps und Neuigkeiten

Griechische Botschaft – Argentinierstraße 14, 1040 Wien

Griechisch Tanzen

I Parea

Workshops und Tanzkurse am Yppenplatz im Café Club International, es werden traditionelle Tänze erlernt.

Griechische Volkstanzgruppe Meltemi

Diese Gruppe kann für Veranstaltungen und Aufführungen gebucht werden, bietet Workshops an und tanzt traditionelle griechische Tänze in authentischen Trachten.

Orthodoxe Kirchen in Wien

Im Griechenviertel befinden sich auch die beiden griechisch-orthodoxen Kirchen Wiens. Die Georgskirche und die Griechenkirche zur heiligen Dreifaltigkeit. Verantwortlich für diese Glaubensgemeinschaften sieht sich die Metropolis von Austria.

Sprachkurse

Ibi Academia – Kurse und Einzelunterricht, verschiedene Dienstleistungen verbunden mit der griechischen Sprache

Griechische Nationalschule – ausgehend von Metropolis von Austria werden hier Schülerinnen und Schüler zusätzlich zum normalen Unterricht auf griechisch unterrichtet.

Griechisch an der Uni – die Universität Wien bietet einzelne Wahlfächer zu Griechisch oder zu Klassischer Philologie an, man kann aber auch Griechisch auf Lehramt studieren. Einen Bachelorstudiengang Griechisch findet ihr in Graz! Das Sprachenzentrum bietet außerdem Griechisch-Sprachkurse.

Mehr mediterranes Flair

Neben Griechenland ist auch Italien, Mexiko, Spanien und Frankreich ganz gut hier vertreten. Und mediterrane Restaurants gibt es in Wien ohnehin zu Hauf – seht es euch an!

