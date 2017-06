GOTA Coffee Experts Chef-Barista Junior (c) STADTBEKANNT Pitzer

Kaffee im 15. Bezirk

Juhu! Endlich gibt es auch abseits der Reindorfgasse und dem Schwendermarkt im Neu-Hipster-Bezirk Rudolfsheim ein schickes Café. Qualität und Professionalität beim Kaffee-Brauen sind hier ganz groß geschrieben.

Experts im Namen, Experts hinter der Theke

Junior, der Chef Barista, kommt aus Peru. Seine Familie hat dort eine Kaffeebohnen-Farm, weshalb er schon das ganze Leben mit dem schwarzen Gold zu tun hatte. Inzwischen ist er anerkanntes Mitglied der Specialty Coffee Association of Europe und offizieller SCA-Trainer.

We Harvest – We Roast – We Brew – We Serve

Vom Profi bedient, kann man sich also sicher sein, nur das Beste vom Besten vorgesetzt zu bekommen. Und das schmeckt man auch. Hier wird Nichts aus der Hand gegeben. Bis auf einen monatlich wechselnden Gast-Kaffee werden die Bohnen selbst geröstet und auch die Kuchen und Muffins werden vor Ort gemacht.

Schick und nützlich

Gegenüber dem Schwendermarkt sticht GOTA Coffee Experts als stylische Oase zwischen den teils etwas in die Jahre gekommenen Shops auf der äußeren Mahü hervor. Draußen ein kleiner Schanigarten und drinnen ein stylisch-modernes Design. Schade, dass nur drei Tische Platz haben. Nicht alles, was wie Deko aussieht, steht hier nur herum: Ganze sechs unterschiedliche Geräte zum Filter-Kaffee-Brauen zieren die Wand hinter der Theke. Ins Auge sticht auch die riesige Cold-Brew-Anlage, durch die das schwarze Edelgesöff acht Stunden durchtropft um am nächsten Tag die Gaumen der Kunden zu kühlen.

Apropos Tropen

Dieser ist nämlich der Namensgeber des Cafés. Gota heißt auf spanisch Tropfen und symbolisiert den Minimalismus. Ein Tropfen ist fast nichts und trotzdem wichtig. Auch die Slow-Brew-Methode – also Filter-Kaffee – funktioniert mit einzelnen Tropfen. Dem Gota-Team ist es wichtig eine entspannte, ruhige Atmosphäre zu schaffen. Sie wollen das Tempo raus nehmen. Nehmt euch Zeit für eure Kaffee-Pause!

STADTBEKANNT meint

Hier gibt es Kaffee in höchster Qualität. Der Chef-Barista Junior ist ein echter Profi und hat wirklich Ahnung von seinem Handwerk, was er in Form von Kursen auch mit anderen teilt. Ein Highlight ist hier der Filter-Kaffee, der durch verschiedenste Verfahren an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden kann. Freitag, Samstag und Sonntag kann man im GOTA übrigens auch frühstücken: Zur Auswahl stehen ein Peruanisches, ein regional-vitales Frühstück und ein Chia-Power-Frühstück.

