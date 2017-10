God's Own Country (c) Agatha A. Nitecka

Das britische Brokeback Mountain

Vielfach ausgezeichnet und packend inszeniert – der neue Film von Francis Lee spielt ab 26. Oktober im Filmcasino Wien. Ihr könnt 1×2 Tickets dafür gewinnen!

Inhalt

Sich Verlieben fällt manchmal schwer: Johnny Saxby (Josh O’Connor) trinkt sich das Leben auf der Farm seiner Familie in der nordenglischen Grafschaft Yorkshire („God’s Own Country“) schön. Doch sowohl der Alkohol als auch der zwanglose Sex mit fremden Männern, den er ab und zu hat, können seinen Frust nur betäuben, aber nicht ganz verschwinden lassen. Sein Vater hatte einen Schlaganfall und nun muss sich Johnny allein um die Bewirtschaftung der Farm kümmern. Deshalb stellt er einen rumänischen Gastarbeiter Gheorghe (Alec Secareanu) ein, um mit ihm auf der Farm zu arbeiten. Daraus entwickelt sich eine intensive Beziehung zwischen den beiden Männern, die alles auf den Kopf stellt, was Johnny von sich zu wissen glaubte.

Seit seiner umjubelten Uraufführung beim Sundance Film Festival heimst diese „grandiose Liebesgeschichte“ (Screen) auf allen wichtigen Festivals immer mehr Preise ein und gilt für Hauptdarsteller Josh O‘Connor als Sprungbrett für eine ganz große Karriere.

Programm

God’s Own Country

ab 26. Oktober 2017 im

Filmcasino

Margaretenstraße 78

1050 Wien

Ihr könnt 1×2 Tickets für die Vorstellung am 26. Oktober im Filmcasino gewinnen. Die Tickets müssen bis 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn abgeholt werden, sonst werden sie weiterverkauft! Teilnahmeschluss ist der 24. Oktober 2017!

