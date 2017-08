Gin Lokale in Wien

Gin Cocktails (c) STADTBEKANNT

Gin & Tonic in der Hauptstadt

Es ist das Trendgetränk des Jahres – oder vielleicht schon der letzten 2 Jahre? Gin ist jedenfalls von keiner Barkarte mehr wegzudenken. Ob klassisch Gin & Tonic oder lieber ein Cocktail – in folgenden Bars gibt es die größte Gin-Auswahl!

Torberg

Eindeutig die Nummer 1, wenn man Gin in Wien sucht. Nicht nur, dass man hier etwa 550 Sorten Gin und 23 passende Tonics probieren kann – die Bar wurde erst kürzlich um einen dazugehörigen Laden erweitert. Die unendliche Gin-Auswahl gibt’s jetzt also auch zum Mitnehmen! Neben dem Lieblingsgetränk finden hier außerdem auch manchmal Champagner Verkostungen statt. Cheers!

Torberg

Strozzigasse 47

1070 Wien

SLUbar

Ähnlich wie auch im Torberg sammelt man auch hier die Gins wie verrückt. Ganze 282 Ginsorten und 44 passende Tonics dazu hat man in der SLUbar schon gesammelt und diese Zahlen erweitern sich ständig. Der Chef im Hause agiert als wandelnde Barkarte und steht bei Fragen oder Sonderwünschen immer hilfsbereit zur Verfügung. Individuell, speziell und voll und ganz auf Gin spezialisiert!

SLUbar

Billrothstrasse 31

1190 Wien

Vinogin

Über 100 Gins kann man im Vinogin im ersten Bezirk probieren. Die kleine Bar hat sich auf Gin und Wein (wie der Name schon sagt) spezialisiert und man sitzt oder steht an hohen Tischen um besagte Getränke zu konsumieren. Dazu werden außerdem kleine Antipasti angeboten. Ein guter Treffpunkt für Stammkunden, denn mit dem Stempelpass gibt’s den 11. Gin gratis. Lieber gleich anfangen!

Vinogin

Fleischmarkt 28

1010 Wien

The Sign Lounge

Eigentlich ist The Sign ja unsere liebste Cocktailbar in Wien. Die Auswahl hier ist wirklich unüberschaubar groß, die Cocktails spitze gemischt und auch ein paar sehr kreative Kreationen finden sich auf der Karte. Dass so ein Etablissement auch eine große Auswahl an guten Gins im Angebot haben muss, versteht sich von selbst.

The Sign Lounge

Liechtensteinstraße 104-106

1090 Wien

Work-A-Tonic

Kein eigenes Lokal, aber ein Event dass vollends dem Gin geweiht ist, ist das Work-A-Tonic Afterwork im Hilton Hotel Stadtpark. Jeden 2. Donnerstag im Monat wird ein anderer Gin-Anbieter promotet. Mischgetränke gibt es dann für jeden Gast zu günstigsten Preisen und die Stimmung hebt sich verständlich schnell. Passend zum Event ist auch Musik am Start – ein Must-See für Gin-Lovers!

Work-A-Tonic

Hilton Hotel Stadtpark

Am Stadtpark

1030 Wien

STADTBEKANNT Gin-Tage

Wir bei STADTBEKANNT lieben das durchsichtige Glücksgetränk und beschäftigen uns durchaus gerne damit! Deswegen gibt es im Rahmen der STADTBEKANNT Gin-Tage viele Gewinnspiele und natürlich auch sonst ganz viel rund um den Gin zu entdecken.

STADTBEKANNT

