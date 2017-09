Gesangskapelle Hermann – Elegant

Gesangskapelle Hermann (c) Gesangskapelle Hermann

Elegantes neues Album

Die Gesangskapelle Hermann präsentiert Ende September das neue Album „Elegant“. Ihr könnt 1 Exemplar davon gewinnen.

Volksmusik-Boygroup auf Tour

Wer hätte das gedacht? Dem überaus strapaziösen Volksmusik-Boygroup-Jetset-Leben zum Trotz hat es die Gesangskapelle Hermann doch tatsächlich geschafft, ein neues Album aufzunehmen. Tonnenweise Fanpost, Liebesbriefe und wochenlange Tourneen – nichts konnte die 6 Herren davon abhalten. Von Überanstrengung ist dennoch nichts zu spüren, ganz im Gegenteil. Pendelnd zwischen champagnerschlürfender Leichtigkeit und philosophischem Schwermut kommt er daher, der neue Tonträger „Elegant“. Charmant und wortgewandt wie eh und je, garniert mit der notwendigen Prise Boshaftigkeit.

Die Hermänner

Einst waren es 8, heute sind es 6 – aber immer noch genauso gewitzt und verschmitzt. Mit in der Band sind: Simon Gramberger, Simon Scharinger, Joachim Rigler, Stephan Wohlmuth, Robert Pockfuß und Bernhard Höchtel, der selbst als Komponist und Dirigent auftritt. Schnell merkt man: Gescheiter sind sie vielleicht nicht geworden, die Hermänner, aber zumindest älter und ein wenig reifer. Angekommen in den wohligen Kreisen der C-Prominenz singen sie nun von Kleinkariertheit und Größenwahn, es wird „einedraht“ und „ausgschenkt“, am „Glanda glahnt“ und am „Bangl gsessn“ und auf dem „Elektroradl“, ganz dem Zeitgeist entsprechend, munter in den Sonnenuntergang geritten.

Programmvorschau

Album-Release-Konzerte „Elegant“

28. & 29. September 2017

Theater am Spittelberg

Tickets 18,- Euro

Ihr könnt 1 Exemplar des Albums gewinnen. Teilnahmeschluss ist der 15. Oktober 2017!

