Vietnamesisch in der Lindengasse

Sommerrolle, Pho und Saté – der Vietnamese an der Ecke Lindengasse/Zollergasse ist schon eine altbekannte Adresse für Asienliebhaber!

Franzose oder Vietnamese?

Für etwas Verwirrung sorgt das SAPA regelmäßig bei unerfahrenen Gästen. Das Lokal ist nämlich direkt mit der französischen Pâtisserie tart’a tata verbunden und teilt sich neben der Adresse auch die Facebook-Seite und die Homepage. Man muss aber sagen, dass die beiden sonst nicht wirklich viel miteinander zu tun haben. Hier gibt’s nur Vietnamesisch und zwar von der CanhChuaCa bis zum GaSadec. Für die Nachspeise muss man dann aber wirklich ins tart’a tata rübergehen – solche gibt’s hier nämlich keine.

Gasthaus auf Vietnamesisch

Das Angebot im SAPA ist gerade recht für eine Mittagspause oder auch für eine Bestellung nach Hause (foodora liefert!). Vor allem die Sommerrolle hier hat sich einen Namen gemacht. Aber als Fingerfood stehen auch noch ausgefallenere Varianten wie Honigfleischrollen oder Entenrollen am Programm. Bei der Hauptspeise haben wir uns für das Hühner Kokos-Curry Cari und das Rindfleisch-Gemüse Gericht BoBun entschieden.

Tagesteller

Man muss zugeben – das Ambiente ist nicht unbedingt das allergemütlichste, aber man kann ihr durchaus angenehm sitzen und ein nettes Stündchen verbringen. Wer als Vegetarier vorbeikommt, wird eine feine Auswahl an Gerichten vorfinden und auch der Tagesteller hält immer wieder ein Schnäppchen bereit!

STADTBEKANNT meint

Das Gasthaus SAPA hat sich als Vietnamese in der Lindengasse bereits einen Namen gemacht. Hier kommt man vor allem für die Sommerrollen (und noch viele andere Varianten der Fingerfood-Vorspeisen) her. Im Angebot sind klassische vietnamesische Gerichte und auch ein preisgünstiger Tagesteller. Dieses Lokal würden wir am ehesten für ein Mittagessen empfehlen, da das Ambiente zwar freundlich ist, aber noch gemütlicher sein könnte.

Lindengasse 351070 Wien+43 1 526 56 26 Mo – Do 11:30 – 0:00 Uhr

