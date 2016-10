Ganslessen in Wien

Gansl (c) STADTBEKANNT

Martinigansl Lokale in Wien

November ist Gansl-Zeit! Von der Gans im Ganzen, über die „Vier Pfoten“ zertifizierte Gans bis hin zum asiatischen Ganserl haben wir gans (haha) Wien auf den Kopf gestellt und nach Gänsen durchsucht. Besucht eines von diesen Lokalen, probiert euer Glück bei unseren Gewinnspielen oder lasst euch die Gans gar nach Hause liefern!

Eischers Kronenstüberl

Heuriger Eischers Kronenstüberl Gansl (c) Eischers Kronenstüberl

Ein Heuriger, der nicht nur auf eine lange Tradition zurückblickt, sondern es auch versteht in jeder Saison das Beste anzubieten! Im Herbst ist das natürlich das Martinigansl – und das wird von Frau Eischer persönlich zubereitet. Ein Highlight, das man nicht verpassen sollte. Zum Gansl werden zusätzlich hausgemachte Erdäpfelknödel, saftiges Rotkraut, Preiselbeeren und ein Bratapfel serviert. Dazu ein Gläschen Wein und danach ein Stamperl Schnaps – im Heurigen muss man das Angebot schließlich ausnutzen!

Eischer’s Kronenstüberl

Neustift am Walde 87

1190 Wien

Zur Alten Kaisermühle

Im Restaurant zur Alten Kaisermühle ist gleich ein ganzes Monat lang Ganslzeit. Von 27. Oktober bis 27. November steht die knusprige Köstlichkeit am Programm. Die Besonderheit hier: das Gansl ist „Vier Pfoten“ zertifiziert. Beim Genuss des Festmahls tut man also gleich auch noch was Gutes, weiß dass die Gans aus tierfreundlicher Zucht stammt und unterstützt die Aktion „Vier Pfoten“.

Zur Alten Kaisermühle

Fischerstrand 21A

1220 Wien

FRANK’S

Wo sonst Steak und Burger das Lokal regieren, steht kurzfristig auch das Gansl am Programm. Noch bis 11. November wird hier ab 4 Personen und auf Vorbestellung eine Gans im Ganzen serviert. Rustikal und heiß geht es hier aber auch sonst zu – vom Angus Beef bis zum Bacon infused Vodka reicht das Angebot bei FRANK’S – und das schon seit 20 Jahren!

FRANK’S

Laurenzerberg 2

1010 Wien

Hotel am Stephansplatz

In der Bar ARAGALL im Hotel am Stephansplatz gibt es einen speziellen Martinigansl-Brunch. Das heißt: Brunch mit reichlich Auswahl wie immer und oben drauf auch noch alles rund ums Gansl! Gänselebermousse, Roastbeef, traditionelle Ganslsuppe, Hirschgulasch, Erdäpfelknödel, Apfelrotkraut, Kastanienreis und natürlich das Martinigansl – you name it! Das alles zum Preis von 35,- Euro pro Person und mit herrlichem Blick auf den Stephansdom.

Hotel am Stephansplatz – Bar ARAGALL

Stephansplatz 9

1010 Wien

Martinigansl-Brunch

Steigenberger Hotel Herrenhof

Die Gans to Go ist ein besonderes Highlight der heurigen Gans-Saison. Das Steigenberger Hotel Herrenhof serviert euch die Gans nämlich direkt nach Hause! Wer Lust auf eine knusprig gebratene Gans, gefüllt mit Äpfel und Dörrfrüchten und mit Rotkraut, Kartoffelknödel, karamellisierten Maroni und Bratensaft hat, der schlage zu! Konzipiert ist das Mahl für 4 Personen, man kann jedoch für einen Aufpreis für eine weitere Person dazu bestellen. So einfach war Festessen „kochen“ noch nie! Und das beste am Ganzen: die Aktion läuft nicht nur jetzt, sondern noch bis 6. Jänner 2017!

Steigenberger Hotel Herrenhof

Herrengasse 10

1010 Wien

YOHM

Asiatische Gans – also etwas ganz anderes – gibt’s bei YOHM im ersten Bezirk. Gebraten, gerollt, in Maki verpackt oder als Dim Sum. Unkonventionell und Modern – so wie sich das YOHM auch den Rest des Jahres über präsentiert! Die drei Gans-Varianten gibt’s entweder einzeln oder als Menü und noch bis 11. November.

YOHM

Petersplatz 3

1010 Wien

Rathauskeller

Pünktlich zum Martinifest im November stellt sich natürlich auch die Karte im Rathauskeller ganz saisonal und traditionell um. Vom 7. bis 12. November steht unter anderem ein saftig gebratenes Gans’l mit Blutorangen-Rotkraut und flaumigen Erdäpfelknödeln auf dem Programm. Aber die Karte ist noch viel umfangreicher. Von der Gans’l Cremesuppe über Gans’l Brust Tranchen bis hin zum passenden Dessert hat man sich dem Gans’l verschrieben.

Rathauskeller

Rathausplatz 1

1010 Wien

Für alle, die sich gratis verwöhnen lassen möchten – wir haben jede Menge Gansl-Gewinnspiele für euch parat!

