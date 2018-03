Frühtück in der Bäckerei Szihn

Szihn Kaffee (c) STADTBEKANNT

Handwerkskunst am Morgen …

…vertreibt Kummer und Sorgen! Auf jeden Fall, denn das helle Lokal in Liesing, der Brotduft und das freundliche Personal der Bäckerei Szihn sind wirklich eine Wohltat. Wir waren frühstücken im 23. Bezirk!

Familientradition und Bäckerkunst

Seit 1961 ist die Bäckerei in Liesing in den Händen der Familie Szihn, seit 1998 führt Stefan den Familienbetrieb, gemeinsam mit seiner Frau Alexandra. Auf 1.500 Quadratmetern entstand innerhalb der letzten Jahre ein moderner Bäckereibetrieb – mit einem eigenen Reiferaum für Sauerteigbrot. Die Kunst des Bäcker-Seins wird hier besonders groß geschrieben. Handarbeit, regionale und hochwertige Zutaten, soziales Engagement und die Freude am Tun wird hier mit jeder Faser gelebt, das spürt man schon beim Betreten des Hauptstandorts in Liesing. Aber genug der Worte – wir wollen frühstücken!

Gebäck, soweit das Auge reicht!

Da wir uns in einer Bäckerei befinden, ist die Auswahl an frischen Backwaren immens. Frühstücksbagel, Handsemmerl, Kornspitz, Sauerteigbrot, Plunder und Süßes – wo nur anfangen? Alles duftet herrlich nach Brot und Gebäck und der Hunger macht sich bemerkbar. Das helle Lokal mit großen Fenstern besteht im vorderen Bereich aus dem Verkaufsraum, weiter hinten befinden sich aber auch noch Tische und genügend Plätze für unser Morgenmahl.

Frühstücks-Handwerk

Das Frühstückssortiment lässt hier wirklich keine Wünsche offen. Auch für Allergiker ist genügend Auswahl vorhanden. Wie groß sich das Frühstück gestaltet soll, entscheidet sich hier auch anhand des Ausbildungsgrades (haben wir schon erwähnt, dass das Bäcker-Handwerk hier ganz groß geschrieben wird?): Das Lehrlingsfrühstück mit Handsemmel, Butter, Marmelade und Cappuccino oder Tee ist dabei das kleinste. Der Geselle oder gar der Meister bekommt dann schon mehr auf den Teller: Schinken, weiches Ei, Aufstrich, Gebäck, Brot und so weiter.

Exoten in der Bäckerwelt

Neben diesen Klassikern, kann man sich aber auch Birchermüsli, Eggs Benedict oder Ham & Eggs bestellen. Wir entschieden uns dann aber für den Breakfastbagel um 4,99 Euro, was ein echt günstiger Preis für diese Qualität ist! Zur Mittagszeit gibt es hier übrigens auch Toast und Burger in allen Variationen – die Buns werden selbstverständlich selbst hergestellt. Aber egal welche Uhrzeit, Frühstück und Mittagessen kann hier jederzeit konsumiert werden!

STADTBEKANNT meint

Die Bäckerei Szihn in Liesing ist eine Familienbäckerei wie sie im Buche steht. Hier wird Handwerk großgeschrieben und die Produkte haben wirklich allerhöchste Qualität. Die Freude am Bäcker-Sein merkt man auch beim liebevoll servierten Frühstück und beim freundlichen Personal. Frühstücken kann man in der Hauptfiliale in Liesing jederzeit und jeden Tag, was ein weiteres großes Plus darstellt. Für alle, die jetzt Gusto auf die Bäckerkunst bekommen haben: bei Szihn gibt es auch immer wieder Workshops!

Bäckerei Szihn Wien Breitenfurter Straße 354

1230 Wien

Breitenfurter Straße 3541230 Wien Mo – Fr 5:30 – 18:00 Uhr

Sa 6:30 – 17:00 Uhr

So 7:30 – 17:00 Uhr

