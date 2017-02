Frühstücken mit Aussicht

Cafe Restaurant OBEN Kaffee (c) STADTBEKANNT

Blick über Wien beim Frühstück

Mit Frühstück am Tisch hat man meist ganz schöne Aussichten, aber ein Frühstück mit Aussicht – das hat man dann doch nicht jeden Tag.

Ein paar so besondere erhöhte Punkte gibt es schon in Wien, wo man neben dem Morgenkaffee auch noch über die Dächer Wiens blicken kann. Wir haben ein Sammelsurium der schönsten Frühstückslokale mit Aussicht für euch.

Justizcafe

Das Justizcafé öffnet schon um 7:00 Uhr früh und ist ein wahrer Geheimtipp, wenn es um die Aussicht geht. Dass es sich beim Café selbst eher um eine Kantine handelt muss man dabei eben einfach ignorieren. Rein kommt man nur durch die Sicherheits-Schleuse, immerhin befindet man sich ja auch im Justizpalast. Perfekt ist ein Kaffee im Justizcafé außerdem, wenn man gerade Besuch hat und einen günstigen Aussichtspunkt über die Stadt sucht.

Justizcafe

Schmerlingplatz 10

1010 Wien

Cafe Restaurant OBEN

Auf der Hauptbibliothek bei der Station Burggasse befindet sich das Café Restaurant OBEN, das sowohl mit seinem Ausblick definitiv punktet. Es gibt nur wenige Orte, wo man so zentral einen kleinen Blick über Wien erhaschen kann – auch wenn man hier hauptsächlich über das weiße Segeldach am Urban-Loritz-Platz sieht. Frühstück gibt es von Montag bis Donnerstag ab 10:00 Uhr und Freitag bis Samstag schon ab 9:00 Uhr. Wenn’s draußen warm ist, empfiehlt sich auch ein Platz auf den Stufen vor dem Café.

Cafe Restaurant OBEN

Urban Loritzplatz 2A

1070 Wien

Café Gloriette

Wer imperiale Freuden genießt, für einen schönen Ausblick so einiges auf sich nehmen würde und den Weg zum Ziel schon genießen kann, der soll den Hügel zur Gloriette erklimmen. Dort gelegen ist nämlich das Café Gloriette und da wird man für seine Mühen definitiv belohnt! Besonders das Sisi-Frühstück bietet alles, was das Herz begehrt. Also, hungrig kommen und vor allem: früh genug reservieren, denn ohne Voranmeldung wird man kaum noch ein freies Plätzchen finden – für eine Audienz mit Blick auf Schönbrunn.

Café Gloriette

Hietzing

1130 Wien

Schloss Wilhelminenberg

Ein Besuch im Schlossrestaurant ist für all jene eine Empfehlung, die einen Ausflug auf den Wilhelminenberg machen und mit Blick über Wien die kulinarischen Köstlichkeiten des Restaurants, oder aber einfach nur ein kühles Getränk zu sich nehmen wollen. Man sollte sich von einem Besuch nicht von dem imperialen Ambiente abschrecken lassen, denn das Frühstück wird zu Normalpreisen serviert. Unter der Woche startet das Frühstück schon um 6:30 Uhr und das ganze Buffet kostet nur 15,- Euro. Beim Sonntagsbrunch wird dann sogar noch mehr geboten – dafür zahlt man dann 36,- Euro pro Person. Der Blick über Wien ist aber immer dabei!

Schloss Wilhelminenberg

Savoyenstraße 2

1160 Wien

Café Cobenzl

Das Café Cobenzl gibt es schon seit den 50er Jahren. Dazwischen war einmal kurz Pause, aber jetzt ist es wieder Anlaufplatz Nummer eins für Wien-Ausblick-Suchende. Die Weinberge, dahinter die Stadt und darüber ganz viel blauer Himmel. So stellt man sich einen Besuch im Café Cobenzl vor. In den Sommermonaten kann man sich zum Ausblick ein erfrischendes Eis gönnen und sonst gibt es zum Glück auch Frühstück und andere Hauptspeisen. Kulinarisch bleibt das Café Cobenzl traditionell und somit fehlt vom Sacherwürstel bis zum Kaffee mit Biedermeier-Likör eigentlich nichts. Aber Achtung! Offen ist hier erst ab 10:00 Uhr – das heißt, man sollte eher lange schlafen bevor man kommt.

Café Cobenzl

Am Cobenzl 94

1190 Wien

Kahlenberg Lounge

Immer Sonntags wird ganz oben am Kahlenberg zum Mittagsbrunch geladen. Von 11:30 bis 14:30 Uhr kann man dann um 39,- Euro pro Person die Aussicht von der Terrasse aus genießen und dabei Frühstücken (oder eben Mittagessen). Der sonntägliche Brunch ist dabei immer unter ein spezielles Thema gestellt, vom Havanna Brunch bis zur Zaubershow ist alles mit dabei. Reservieren ist hier unbedingt nötig!

Kahlenberg Lounge

Am Kahlenberg 2-3

1190 Wien

Oktogon – Am Himmel

Wie im Himmel ist es hier im Oktogon. Ganz viel grün und ganz viel Ausblick und wirklich – der Himmel ist zum Greifen nahe. Schon zu Sisi’s Zeiten waren die Gartenanlagen am Himmel ein beliebtes Ausflugziel und umso mehr freuen wir uns, wenn wir – oben angekommen – nicht nur den Ausblick genießen, sondern auch genüsslich speisen dürfen. Damit sich der Tag auszahlt, startet man am Besten mit einem „Frühstück am Himmel”. Das gibt’s samstags, sonntags und feiertags von 11:00 bis 13:00 Uhr. Himmlisch!

Oktogon – Am Himmel

Himmelstraße/Ecke Höhenstraße

1190 Wien

