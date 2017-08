Frühstücken im Schanigarten

Schanigarten Amerlingbeisl (c) STADTBEKANNT

Herrliches Frühstücksangebot in Wiener Gastgärten

Die Suche nach dem richtigen Sitzplatz gestaltet sich vor allem in der warmen Jahreszeit als eine Herausforderung.

Zwar erhöht sich in den Lokalen die Sitzplatzanzahl, weil ein Gastgarten dazukommt – nur möchte dann eben jeder genau dort im Freien sitzen. Es sind ja auch wirklich schöne Plätze, so unter Weinreben oder neben Springbrunnen. Die schönsten Frühstückslokale mit noch schöneren Gastgärten haben wir für euch gesammelt!

Burggasse24

Der Vintage Shop in der Burggasse 24 ist sowieso schon s0 stylisch und hipsterisch, da passt ein Café direkt daneben nur allzu gut ins Bild. Seit März 2016 kann man dort auch frühstücken (wir waren davon begeistert!!) und gemütlich sitzen kann man dort sowieso schon lange. Wenn dann im Sommer auch noch Stühle vor dem Lokal aufgestellt werden, sind sowohl Hipster als auch Sonnenbade-Freunde als auch Raucher zufrieden. Alle zufrieden in der Burggasse 24, also.

Café in der Burggasse 24

Burggasse 24

1070 Wien

Kleines Café

Das Kleine Café hat mit seiner Schanigartenlage großes Glück: Direkt in der Fußgängerzone des Franziskanerplatzes im 1. Bezirk gelegen, kann man in diesem Urgestein der Wiener Kafeehausszene in aller Ruhe Zeitung lesen, seine Melange trinken und eine Kleinigkeit essen. (Für ein üppiges Frühstück muss man wo anders hingehen!) Da das Kleine Café seinem Namen alle Ehre macht und in der Tat nur eine relativ begrenzte Anzahl an Sitzmöglichkeiten bietet, muss man entweder Schwein haben, einen der wenigen Tische zu ergattern, oder man weicht auf die umliegenden Gastrobetriebe aus, die nicht minder schöne Schanigärten haben.

Kleines Café

Franziskanerplatz 3

1010 Wien

Café im Schottenstift

Frühstück von 7:00 bis 11:00 Uhr, wie man es sich im Wiener Kaffeehaus erwartet. Semmel, Butter, Marmelade, eine Melange und schon kann man eine Weile sitzenbleiben und schauen. Das gehört einfach dazu, in einem Kaffeehaus dieser Sorte. Falls man sich sattgesehen und vom Frühstück sattgegessen hat, dann kann man auch zum Lesen einer Tageszeitung oder einfach zur nächsten Mahlzeit übergehen. Im Café Schottenstift gibt es eh von morgens bis abends alles was man braucht.

Café im Schottenstift

Schottengasse 2

1010 Wien

Kulturzentrum Café 7*Stern

Das Kulturcafé Siebenstern ist eines unserer Lieblingslokale schlechthin. Hier kann man ganz hervorragend Frühstücken, das ein oder andere Wohnzimmerkonzert besuchen oder auch einer unserer Buchpräsentationen beiwohnen. Besonders super ist es im Siebenstern aber dann, wenn die Sonne scheint und man einen Platz am Siebensternplatz einnehmen kann. Dort ist man nämlich nicht so ganz direkt neben der Straße, aber trotzdem mitten im geschäftigen Treiben des Siebensternviertels. Herrlich!

Kulturzentrum Café 7*Stern

Siebensterngasse 31

1070 Wien

Café Sperl Das Café Sperl ist schon seit 1880 ein fixer Bestandteil der Wiener Kaffeehaus-Szene. Direkt in der Umgebung vom Theater an der Wien, dem Raimund Theater und dem Semper Depot war es stets ein gern genutzter Treffpunkt für Künstler und Literaten – und das ist es immer noch. Es ist nicht ganz so überladen mit Touristen wie so manche andere Kaffeehäuser, obwohl sein Bekanntheitsgrad danach rufen würde. Im Sperl ist man gern, isst man gern, trinkt man gern und schaut man gern anderen Leuten zu. Und im Sommer gibt es einen sehr netten Schanigarten. Café Sperl

Gumpendorfer Straße 11

1060 Wien Ulrich Definitiv zu den Spitzenreitern im Bereich Wiener Schanigärten gehört das Restaurant Ulrich am St.-Ulrichsplatz. Nicht umsonst hat man hier 2015 den begehrten „Goldenen Schani“ für den schönsten klassischen Schanigarten gewonnen: Umgeben von dezentem Grün und malerischen historischen Gebäuden genießt man hier Kaffee und extravagant-leckere Frühstücksvariationen. Aber nicht nur der Start in den Tag gelingt hier famos, auch für den Tagesausklang empfiehlt sich das Ulrich. Ein kühles Bier oder ein Glaserl Wein schmeckt nämlich noch einmal besser, wenn man es in so einer Umgebung genießt! Ulrich

St. Ulrichplatz 1

1070 Wien

Amerlingbeisl

Das Amerlingbeisl ist eines der Lokale am Spittelberg, die sowohl im Winter als auch im Sommer unschlagbar sind. Im Winter lockt einen während des Christkindlmarkts leckerer Marillen-Ingwer Punsch in den Innenhof und im Sommer ist dieser kleine Gastgarten sowieso einfach nur idyllisch. Von oben bezaubern einen die Weinranken und am Abend genießt man in Gesellschaft atmosphärischer Lampions den Wein. Da fühlt man sich doch gleich wie im Urlaub. Täglich von 9:00 bis 15:00 Uhr gibt es im Amerlingbeisl eine kleine Auswahl an leckeren Frühstücksvariationen.

Amerlingbeisl

Stiftgasse 8

1070 Wien

Natürlich kann man im Schanigarten nicht nur Frühstücken, sondern auch alle anderen Sonnenstunden hier genießen. Schaut euch doch einfach mal unsere Schanigarten-Tipps an!

