Frühstücken im Museum

Gaumenfreuden zum Museumsbesuch

Kunst- und Kulturliebhaber? Na, dann bittesehr! In folgenden Lokalen verbindet sich Kultur mit Gaumenfreuden, denn sie sind allesamt im oder beim Museum.

Und man möchte gar nicht glauben wie viele Museen es in Wien gibt. Beim nächsten Museumsbesuch also ein bisschen früher aufstehen, frühstücken gehen und dann die Semmel beim durchs Museum wandern verdauen!

Eskeles – Café im Jüdischen Museum

Das Café Eskeles in der Dorotheergasse gehört zum jüdischen Museum und bietet gute Snacks für hungrige Museumsbesucher. Aber auch ohne Museumsbesuch darf man hier Platz nehmen, es zahlt sich auch auf jeden Fall aus. Manche behaupten sogar, dass es hier den besten Kaffee Wiens gibt, was begleitend zum Bagel nicht schaden kann. Neben einer Auswahl an Bagelvariationen gibt es vegetarische und koschere Köstlichkeiten und gute Mehlspeisen. Geöffnet hat das Eskeles täglich außer Samstag von 9:00 bis 18:00 Uhr.

Cafe Eskeles

Dorotheergasse 11

1010 Wien

Frühstück So – Fr ab 9:00 Uhr

Café im Kunsthistorischen Museum

Ins Kunsthistprischen Museum geht man zwar sonst nicht für’s Frühstück, aber am Sonntag schon. Zum Kunst-Genuss am Sonntag gibt es verschiedene Köstlichkeiten wie graved Lachs, Beinschinken vom Thum, hausgemachten Obstsalat, Gugelhupf und vieles mehr. Das Frühstück im KHM bietet wirklich alles, was sich Genießer nur wünschen können: Kulinarik auf erstklassigem Niveau, Kunst und ein herrlich prunkvolles Ambiente. Hier zahlt man weniger für’s satt werden als für das Erlebnis – wobei man natürlich auch mit Leichtigkeit satt wird. Alle Sinne werden angesprochen und Kunstgenuss verbindet sich harmonisch mit exquisiten Gaumenfreuden. Ein Frühstück, das auf jeden Fall in Erinnerung bleiben wird.

Cafe im Kunsthistorisches Museum

Burgring 5

1010 Wien

Kunst-Genuss am Sonntag 10:00 – 12:30 Uhr

Die Au neben dem TBA21

Etwas versteckt im Augarten, direkt neben dem modernen Museum TBA21 gelegen, befindet sich die Au. Das Lokal verbindet Frühstückscafé, Restaurant und Bar zu einem stilvollen Ganzen. Das helle, dezent-elegante wie künstlerisch ansprechende Interieur wurde von mehreren namhaften Designern gestaltet. Stilvoll ist hier auch das Frühstück. Zur Auswahl stehen klassische Frühstücksvarianten, zahlreiche Ei-Gerichte, Aufstriche, Salate und Kaffeesorten. Besonders zu empfehlen sind auch die Waffeln mit Ahornsirup, Schlagobers und frischen Früchten. Im Sommer stehen zwei Terrassen zur Verfügung, auf denen sich die grüne Umgebung genießen lässt. Was braucht man mehr?

Die Au

Scherzergasse 1a

1020 Wien

Frühstück Mi – So 10:00 – 14:00 Uhr

TIAN Bistro im Kunst Haus Wien

Das Kunst Haus ist wirklich schön anzusehen, aber was fast noch schöner ist das TIAN Bistro dort. Mit einem wunderschönen Innenhof, den farbenfrohen Fassaden á la Hundertwasser rundherum und einem Flammkuchen vor sich am Teller. Das ist nämlich die Spezialität des Hauses . Hier treffen Wiener Kultur, traditionsreiche Wiener Küche und internationale Klassiker auf kreativste Art und Weise aufeinander und werden hervorragenden präsentiert und serviert. Und sonntags, da wird ausgiebig in diesem einzigartigen Gastgarten gefrühstückt.

TIAN – Bistro

Weißgerberlände 14

1030 Wien

Frühstück täglich ab 10:00 Uhr

Heuer am Karlsplatz mit Ausstellungen der Kunsthalle

Das Heuer am Karlsplatz ist eine großartige Adresse, um auf der geräumigen Terrasse Platz zu nehmen und sitzenzubleiben. Im Herzen der Großstadt ist es nämlich dort trotzdem ruhig und besonders grün. Aber auch innen ist das Heuer ein Besuch wert. Der hintere Teil des Gebäudes beheimatet die Ausstellungen der Kunsthalle, der vordere Teil ist für Restaurant-Gäste reserviert. Ab 10 gibt es Frühstück und zwar genau so lecker und durchdacht wie die restlichen Speisen. Viel regionales und sehr viel saisonales. Nicht um sonst heißt das Lokal “Heuer”.

Heuer am Karlsplatz

Treitlstraße 2

1040 Wien

Frühstück Sa, So, feiertags 10:00 – 16:00 Uhr

Halle im MuseumsQuartier

Nicht ganz im Museum, aber nur einmal umfallen davon entfernt ist das Halle im Museumsquartier. Hier gibt es Speisen von allerhöchster Qualität und Originalität und das schlägt sich auch beim Frühstück nieder. Von der mexikanischen Tortilla bis zu den Pancakes mit Ahornsirup wird hier dem morgendlichen Hungergefühl entgegengewirkt. Drinnen ist das Lokal eigentlich recht geräumig – dennoch empfiehlt sich vor allem am Wochenende eine Reservierung, wenn man nicht auf einen Sitzplatz warten will.

Halle

Museumsplatz 1

1070 Wien

Frühstück täglich 10:00 – 16:00 Uhr

MQ Daily im MuseumsQuartier

Hart umkämpft sind die Plätze im MQ Daily und das zum einen wegen der ausgezeichneten Lage und den wenigen Sonnenplätzen vor dem Lokal zu Sommerszeit, zum anderen aber auch wegen der wirklich leckeren Speisen. Und auch das Frühstück überzeugt und wird täglich bis 12:00 Uhr serviert. Außer am Wochenende – da ist der Faktor Zeit im Preis inbegriffen, wenn es Frühstück bis um 18:00 Uhr gibt. Ein Besuch im Daily zahlt sich also aus – und ob man es danach noch ins Museum schafft, oder einfach in der Sonne sitzen bleibt, sei jedem selbst überlassen.

MQ Daily

Museumsplatz 1

1070 Wien

Frühstück

Mo – Fr 09:00 – 12:00 Uhr

Sa, So, Feiertag 09:00 – 18:00 Uhr

CupCakes im mumok

Es gibt ja schon 3 der lieblich süßen CupCake Läden in Wien, vor allem aber das CupCakes im mumok ist etwas größer angelegt und deswegen auch perfekt für ein Dinner am Abend oder ein augiebiges Frühstück geeignet. Wer die Wahl hat, hat in diesem Fall aber auch die Qual. Das fantastische Sortiment an Cupcakes und die kleinere Auswahl an Speisen, Tagesangeboten, Weinen, Säften und Kaffees kann einen schon mal zum längeren Überlegen bringen. Aber egal was man bestellt, ein Cupcake wird hoffentlich immer dabei sein. Ein Festmahl für alle Naschkatzen!

CupCakes im mumok

Museumsplatz 1

1070 Wien

Frühstück

Di – So ab 10:00 Uhr

Joules Bistro im Technischen Museum

Im Joules Bistro im Technischen Museum ist das Frühstück zwar nicht ausgefallen, aber für einen angenehmen Start in den Tag bietet es genug. Bis 11.00 Uhr gibt es die Frühstücksklassiker und wer dann schon größeren Hunger verspürt darf auch gleich ins Tageskarten-Angebot übergehen. Das Bistro ist besonders auch auf Gruppen vorbereitet und sogar die kulinarische Umrahmung von Kindergeburtstagen ist für das Lokal kein Problem. Schon mal Geburtstag im Technischen Museum gefeiert?

Joules Bistro

Mariahilfer Straße 212

1140 Wien

Frühstück

Mo – Fr 09:00 – 11:00 Uhr

Sa, So, Feiertag 10:00 – 11:00 Uhr

Weitere Frühstücks-Locations in Museen

DO & CO Albertina

Albertinaplatz 1

1010 Wien

Frühstück täglich ab 9:00 Uhr

B-Lounge im Unteren Belvedere

Rennweg 6

1030 Wien

Frühstück täglich ab 10:00 Uhr

Bistro Menagerie im Oberen Belvedere

Prinz Eugen-Straße 27

1030 Wien

Frühstück täglich ab 10:00 Uhr

