Frühstücken am Wasser

Wenn es morgens schon so heiß ist, dass man sich nach einer nassen Abkühlung sehnt und die Sonne bereits um 9:00 Uhr ein Spiegelei braten könnte, dann werden euch folgende Lokale gerade Recht kommen. Ein Frühstück beim kühlen Nass – ob Strandbar, See oder Donau: Wien hat schon ein paar Wasseroasen zu bieten und obendrein auch noch Frühstückslokale direkt nebenan.

Klyo

Früher befand sich hier das Café Urania, das mittlerweile dem perfekt zum Hipstertum passenden Klyo Platz gemacht hat. Direkt am Donaukanal gelegen überzeugt hier nicht nur die traumhafte Aussicht, die man zu seinem Matcha Latte genießen kann. Auch die Frühstückskarte kann sich sehen lassen! Abgesehen davon kann man Bacon, Avocadomash, pochiertes Ei, Pancaces und Co. bis 22:30 am Abend genießen – quasi perfekt für jeden Hardcore-Langschläfer!

Klyo

Uraniastraße 1

1010 Wien

Badeschiff Wien

Noch zentraler kann man in Wien eigentlich nicht baden gehen: Ein Schiff am Donaukanal mit Pool an Deck, Club in der Kajüte und köstlichem Angebot aus der Kombüse. Betritt man das Badeschiff, könnte man eigentlich fast vergessen, dass man sich auf dem Wasser befindet, so gemütlich ist es dort. Frühstücken kann man auch und sonst gibt es immer wieder Programm. Sonnendeck, Pubdeck, Kegelbahn, Pool und nicht zu vergessen richtig gutes Essen – was kann man sich mehr wünschen für den perfekten Sommertag?

Badeschiff Wien

Donaukanallände

1010 Wien

Motto am Fluss

Im Motto am Fluss ist alles, was sonst ganz unspektakulär ist, auf einmal viel spannender. Das weiche Ei wird mit „Zitronen-Pfeffersalz” serviert, die Nougatcreme ist hausgemacht und die Bezeichnungen der Frühstücksangebote stehen allesamt unter dem Motto „Marine”. Passt ja auch, wenn man an der Twin City Liner-Anlegestelle in einem schicken Restaurant / Café sitzt, das aussieht, als wäre es ein Schiff. Wem das Frühstück im Café zu wenig wird, obwohl es bis 16:00 Uhr serviert wird, der „muss” sich hier einen romantischen Dinner-Abend leisten und den Blick auf das andere Ufer genießen.

Motto am Fluss

Franz Josefs Kai 2

1010 Wien

Marina Restaurant

Mit Aussicht auf die schöne blaue Donau frühstückt man im Restaurant des Yachthafens Marina Wien. Das geräumige, modern-gediegen eingerichtete Lokal mit Galerie und Terrasse lädt zum ruhigen Genießen ein. Im Marina Restaurant gibt es von Juni bis August samstags zwischen 9:00 und 11:00 Uhr ein Frühstücksbuffet und ab Mai wird sonntags von 10:00 bis 15:00 Uhr gebruncht. Seit die U2 verlängert wurde, ist das Restaurant auch vom Zentrum aus wunderbar schnell zu erreichen. Von der Station „Donaumarina” geht es ganz einfach direkt zum Yachthafen.

Marina Restaurant

Handelskai 343

1020 Wien

Wake_up

Von der U2 Station Donaustadtbrücke nur etwa 100 Meter entfernt befindet sich der Wiener Wakeboardlift. Und passend dazu natürlich auch ein Restaurant. Täglich bis 13:00 Uhr erwartet die Gäste dort nicht nur eine Ruhepause vom Wakeboarden, sondern auch ein ganz nettes Frühstücksangebot. Wer länger bleibt, dem empfiehlt sich die diversen Kombiangebote in Anspruch zu nehmen (zum Beispiel Mittagsmenü und 1 Stunde Wakeboarden um 22,- Euro).

Wake_up

Am Wehr 1 / Neue Donau

1220 Wien

Strandbar Herrmann

Die meisten kennen sie von lauschigen Abenden im Liegestuhl mit den Füßen im Sand. Erst die rot sinkende Sonne, dann bunt glitzerndes Donaukanal-Wasser, dazu Cocktails und ab und zu stimmungsvolle Live-Fußballübertragungen. Dass es sich hier allerdings auch ausgezeichnet brunchen lässt, sollte kein Geheimnis bleiben. Immer am Wochenende zwischen 10:00 und 15:00 Uhr lädt die Strandbar Herrmann nämlich zu einem ausgiebigen Frühstück. Geliefert wird das vom Team von Health Kitchen und lässt keine Wünsche offen: Ei, Granola, Gebäck, Aufstriche, warme Speisen und Desserts, usw. Mit vollem Bauch kann man dann schön in der Sonne brutzeln.

Strandbar Herrmann

Herrmannpark

1030 Wien

La Crêperie

Im Sommer, wenn’s heiß ist, gibt es in der Crêperie auch Frühstück. Ab 17. Mai und bis Ende August kann man täglich zwischen 8:30 und 11:30 Uhr ein klassisch französisches Frühstück mit Baguette, Croissants und allem Drum und Dran genießen. Natürlich stehen auch schon morgens Crêpes und Galettes in allen Sorten und Varianten auf der Karte: mit Schinken und Käse oder lieber zuckersüß mit Bananen und Schokosoße. Frühstücken oder Eis essen kann man hier wie in der Idylle. Als hätte man Frankreich an der Alten Donau gefunden.

La Crêperie

An der Oberen Alten Donau 6

1210 Wien

Vienna City Beach Club

Hier gibt es Volleyballplätze, Public Viewing, Parties, Musik, eine Bar und am Wochenende auch Frühstück. Direkt am Wasser, gar nicht allzu weit von den Wake Boarding Liften entfernt, kann man sitzen, schmausen und das Leben genießen. Und weil es so schön ist, ist man gewiss auch nie alleine – im VCBC sind wirklich immer Leute und zum Glück ist auch genug Platz für alle. Im Notfall landet man eben nicht am Tisch, sondern im Liegestuhl. Aber damit kann man leben, oder?

Vienna City Beach Club

Am Kaisermühlendamm

1220 Wien

Ufertaverne

Kein Geheimtipp, aber dafür umso besser. Von Mai bis August hat die Ufertaverne schon ab 9:00 Uhr geöffnet und somit bleibt auch genug Zeit, um am Vormittag noch ein ausgiebiges Frühstück einzunehmen. Seinen morgendlichen Espresso auf der Terrasse oder dem Balkon direkt am Wasser zu schlürfen – das kann schon was, besonders im Sommer. Oder vielleicht doch lieber Segeln lernen? Das geht nämlich auch gleich hier!

Ufertaverne

An der Oberen Alten Donau 186

1220 Wien

Flex Café

Ja, das ist die Frühfrühstücker-Variante – oder eben die „Ich-hab-die-Nacht-durchgefeiert-Frühstück-gibt’s-wenn-ich-es-sage“ Variante. Wer die Nacht im Flex verbracht hat und sich den Weg zum Würschtelstand gerade nicht zutraut, dem kommt die Kantine des Flex gerade recht. Das hat man im Flex gut gemacht, dass gleich noch ein hauseigenes Café drangebaut wurde. Hier gibt’s dann auch alles, was das durchtanzte Herz begehrt. Zwar nicht die romantischste Frühstückslocation, aber definitv eine sehr brauchbare – und direkt am Wasser noch dazu!

Flex Café

Augartenbrücke 1

1010 Wien

