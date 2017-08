Frühstücken am Markt

Frühstück Cafe Nelke (c) Voggenberger stadtbekannt.at

Gooooooood Morning Vie-nna!

Naja, fast. Morgens ist man selten so motiviert, wie Adrian Cronauer aka Robin Williams in dem Film Good Morning Vietnam. Außer natürlich, man hat ein gutes Frühstück in Aussicht. Deswegen haben wir für euch ein paar Frühstückslokale zusammengetragen, auf die ihr bestimmt nicht verzichten wollt. Was haben sie allesamt gemeinsam? Sie befinden sich auf oder um einen Markt – damit ihr vor oder nach dem nächsten Marktbesuch wisst, wo ihr am besten Frühstücken könnt!

cafemima

Sitzen tut es sich einwandfrei – drinnen, wie draußen. Das rege Marktleben lädt zum schauen, sinnieren und – Achtung!, langem Sitzenbleiben ein. Das Personal ist sehr nett und stets bemüht um das Wohl seiner Gäste. Von den Speisen kann man eigentlich nur eines sagen: sehr frisch, sehr köstlich und mehr als ausreichend!

cafemima

Karmelitermarkt 21-24

1020 Wien

Zimmer37

Der Gastgarten des Zimmer37 lädt zum Verweilen ein und auch die liebevolle Einrichtung trägt ihren Teil zur gemütlichen Atmosphäre des Lokals bei. Vegetarische Kost, Haferflockenbrei, ein Wiener Frühstück oder das Vital-Frühstück bereiten einem hier einen wunderschönen Tagesbeginn.

Zimmer37

Karmelitermarkt 37-39

1020 Wien

Tewa am Karmelitermarkt

Am Karmelitermarkt lässt es sich nicht nur gut einkaufen sondern im TEWA auch vorzüglich brunchen. Was am Naschmarkt gut ist, das kann am Karmelitermarkt wohl nicht schlecht sein – denkt man sich. Und hat recht damit!

Das Tewa am Karmelitermarkt bietet ebenso wie das etwas ältere Geschwisterchen am Naschmarkt vor allem einwandfrei biologisch Angebautes aus der Region. Das schlägt sich auch in den Speisen nieder die an optischen Reizen und Geschmack nichts zu wünschen übrig lassen.

Tewa am Karmelitermarkt

Karmelitermarkt Stand 29-31

1020 Wien

NELKE – Cafe am Markt

Das Cafe Nelke am Volkertmarkt bietet feinstes Frühstück, bunt zusammengewürfeltes Vintage-Mobiliar und entspannte alternative Atmosphäre. Im dem kleinen aber bezaubernden Gastgarten lässt es sich vorzüglich frühstücken, egal ob süß, pikant oder vital – alles schmeckt!

NELKE – Cafe am Markt

Volkertmarkt Stand 38-39

1020 Wien

Do-An am Naschmarkt

Das leckere Frühstück im Do-An gibt es zum Beispiel zu humanen Zeiten, denn das kann man hier glücklicherweise bis 16.00 Uhr konsumieren. Es ist recht günstig und bietet eine kleine, aber ausreichende Auswahl. Der Kaffee ist von Illy und sehr zu empfehlen.

Do-An am Naschmarkt

Naschmarkt Stand 412-415

1060 Wien

Neni

Von Montag bis Samstag kann hier von 8:00 bis 12:00 Uhr gefrühstückt werden. Besonders herzhaft ist das Bagel-Frühstück mit Cream Cheese und Lachs. Auch Vegetarier und Veganer müssen definitiv keinen Hunger leiden: Das orientalische Frühstück mit dem legendären Hummus, Ful (Wachtelbohnen), Tomaten-Salsa und Pitabrot bietet alles, was ein gutes Frühstück haben muss!

Neni am Naschmarkt

Naschmarkt 510

1060 Wien

Naschmarkt Deli

Die Auswahl an Frühstücksvariationen ist im Vergleich zu einigen anderen Lokalen wirklich groß und die Zusammenstellung des jeweiligen Frühstücks sehr ausgewogen. Die Karte hebt sich auch durch hervor, dass hier nicht nur die üblichen Klassiker auf der Karte stehen, sondern recht ausgefeilte Variationen und das zu einem günstigen Preis. Die Marmelade und das Brot werden übrigens selbst gemacht. Gefrühstückt wird im Deli von Montag bis Samstag von 7:00 bis 16:00 Uhr.

Naschmarkt Deli

Naschmarkt Stand 421–436

1040 Wien

Milchbart

Das Milchbart am Meidlinger Markt bietet unter der Woche kleine Frühstückssnacks wie Schokocroissants und gefüllten Bagels. Am Wochenende gibt’s dann den großen Frühstücksteller – der das Herz aller Frühstücker verzaubert. Sitzen könnte man hier ewig und und schmecken tut’s allen.

Milchbart

Meidlinger Markt 6-8

1120 Wien

Anna am Meidlinger Markt

Anna am Meidlinger Markt

Meidlinger Markt 25-27

1120 Wien

Dellago am Yppenplatz

Die Lokalreihe in der Payergasse fällt nicht unter die Marktordnung, das Dellago kann also, ebenso wie seine direkten Nachbarn, auch am Sonntag öffnen.

Während täglich bis 15:00 Uhr verschiedene Frühstücksvariationen angeboten werden, setzt man am Wochenende und an Feiertagen auf ein großzügiges Brunchbuffet. Von 10:00 bis 15:00 Uhr kann im Dellago dann so richtig geschlemmert werden.

Dellago

Payergasse 10

1160 Wien

Cafe Club International

Da wären wir auch gleich bei der ersten Empfehlung. Das C.I ist eine ideale Wahl für FrühstückstigerInnen. Ham&Eggs, ein Schinken Käse Frühstück mit Melange oder Tee oder das großartige Sonntagsfrühstück mit Schinken, Käse, Schafskäse, Oliven, Tomaten und Krautsalat sind empfehlenswert. Davon wird bestimmt jede/r noch so ausgehungerte StadtbewohnerIn satt, denn die Portion ist stattlich, der Schafskäse exzellent und auch der Rest weiß zu gefallen. Wer keinen Schinken mag, oder Fleischkonsum ablehnt, kann sein/ihr Sonntagsfrühstück selbstverständlich auch vegetarisch bekommen.

Cafe Club International

Payergasse 14

1160 Wien

CAY Cafe am Yppenplatz

Das CAY ist das Café am Yppenplatz, welches schon seit immer da gewesen zu sein scheint, so unaufdringlich und dennoch selbstbewusst breitet es sich zwischen altbekannten Lokalen aus. Das Frühstück ist klassisch: es gibt Kaffee, aber auch Cay, den türkischen Tee, es gibt Semmeln, Croissants, sowie Käse, Schinken und Ei. Es ist ungezwungen und entspannt, wie der Aufenthalt auf einer kleinen Insel in einem Urlaubsparadies, das sich Yppenplatz nennt.

CAY Cafe am Yppenplatz

Payergasse 12

1160 Wien

An-Do

Besonders punkten kann das An-Do mit seinem leckeren Frühstück, dass man täglich außer an Sonn- und Feiertagen bis 16:00 Uhr genießen kann. Neun verschiedene Frühstücksvariationen, jeweils mit Melange oder Tee, stehen im An-Do zur Verfügung. Diese reichen vom „kleinen Frühstück“ (€ 4,80) mit zwei Semmeln, Butter, Marmelade und weichem Ei bis hin zum „American Breakfast“ (€ 7,10), bei dem noch Ham and Eggs sowie 1/8l Orangensaft dazu kommen. Das „An-Do Frühstück“ (€ 6,70) ist mit Honig, Oliven, Gurken, Tomaten, Schafkäse und Spiegelei, die orientalische Variante.

An-Do

Brunnenmarkt Stand 161

1160 Wien

