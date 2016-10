Frühstück und Brunch im 6. Bezirk

Naschmarkt deli Türkisches Frühstück Foto: STADTBEKANNT

Die besten Frühstücks- und Brunchlokale in Mariahilf

Guten Morgen! Der 6. Bezirk bietet in Sachen Frühstück und Brunch alles, was man für den perfekten Start in den Tag braucht.

Ein gutes Frühstück – oder für Langschläfer ein Brunch – ist wichtig für einen guten Start in den Tag. In Mariahilf gibt es viele Möglichkeiten, sich den Morgen mit einer köstlichen Mahlzeit zu versüßen. Vom türkischen Frühstück bis hin zum klassischen English Breakfast bietet der 6. Bezirk für jeden Geschmack etwas an. Wo man in Mariahilf am besten Frühstücken und Brunchen kann, verrät euch STADTBEKANNT.

Café Pierre

Pierre ist ein Franzose. Er mag gerne Galettes und Quiche und bestellt sich nachmittags eigentlich fast immer eine Crêpe. Am Abend ist Pierre aber auch offen für einen gemütlichen Drink auf der Terrasse, blickt mit Vergnügen hinüber zum Haus des Meeres und beobachtet die Menschen. Pierre steht am Morgen frühestens um 10:00 Uhr auf und gönnt sich dann ein ausgiebiges Frühstück vom Buffet. Am allerliebsten aber lässt Pierre das französische Lebensgefühl auf sich wirken und schlürft einen Cappuchino.Wer möchte nicht einmal Pierre sein?

Pierre

Windmühlgasse 32 / Ecke Barnabitengasse

Do-An

Im Do-An wird kulinarisch nichts ausgelassen. Vom frischen Sommersalat über die gegrillten Kalamari bis zum Lammkotelett sollten sich hier alle Kulinariker wohlfühlen. Wer am liebsten lange oder spät frühstückt ist hier ebenso an der richtigen Adresse, denn Frühstück gibt es bis 16:00 Uhr. Die Zutaten stammen frisch vom Markt, wie es sich eben für ein Naschmarkt-Lokal gehört und die Plätze sind schnell belegt. Gemütlich ist es trotzdem – sowohl drinnen als auch draußen, wenn die Sonne das hitzige Markttreiben noch einmal antreibt.

Do-An

Naschmarkt Stand 412-415

Naschmarkt Deli

Vis á vis vom Café Drechsler auf der Linken Wienzeile bildet das Deli das soziale Herz des Naschmarkts, an dem man sich nach einem ausgiebigen Naschmarktbummel zum verlängerten Frühstück oder auf einen anderen kulinarischen Leckerbissen trifft. Gerade in den Sommermonaten ist das Deli der „In-Spot„ zum Sehen und Gesehen werden. Und wenn dann auch noch die DJs spielen oder ein kleiner Live-Act angesagt ist, dann rückt man schon auch einmal enger zusammen an den Tischen und an der Bar, denn die Plätze sind schneller weg, als man “Deli„ sagen kann.

Naschmarkt Deli

Naschmarkt Stand 421–436

Corns’n’Pops Müsliparadies

Müsli zum Frühstück? Nein, Müsli jederzeit! Und in allen Variationen. Denn im Corns n’ Pops Müsliparadies gibt es von Nüssen über Körner und Knuspermischungen alles, was das Müsliherz begehrt. Entweder man genießt gleich im Lokal, mischt sich die einzelnen Zutaten selber zusammen und bestellt sich einen Kaffee dazu, oder man kommt zum Einkaufen und nimmt sich seine fertige Müslimischung mit in die eigenen vier Wände. Das Sortiment wird außerdem mit hausgemachtem Kuchen und verschiedensten Mittagsgerichten erweitert. Mahlzeit!

Corns n’Pops

Gumpendorfer Straße 37

TEWA

Das TEWA ist nicht nur am Naschmarkt, sondern auch am Karmelitermarkt vertreten und bietet an beiden Standorten vorzügliches Frühstück und biologische Küche. Die Gerichte sind sowohl fleischhaltig als auch vegetarisch und schmecken bestimmt gut. Speziell die Auswahl an Burger, Wraps und Bagels ist ganz hervorragend und kann nur empfohlen werden. Im TEWA kann man gemütlich sitzen und bestellt garantiert etwas Gesundes!

TEWA

Naschmarkt Stand 672

phil

Phil kann man zu diesem Lokal sagen. Es ist gemütlich, man kann es lange dort aushalten, wer dort frühstücken will muss aber schon früh reservieren, weil’s so gut ist. Wer das Mobiliar dort gut findet, kann es kurzerhand auch kaufen. Das phil ist voll mit Büchern und ist somit neben einem Café auch ein Shop. Wer die Speisekarte oder die Veranstaltungsankündigungen (immer wieder finden Lesungen statt) studiert, der wird merken – man spart nicht mit Wortspielen. STADTBEKANNT ist jedenfalls philophil!

phil

Gumpendorfer Straße 10 – 12

Orient Occident

Das Orient Occident verbindet sowohl im Namen als auch in der Durchführung das Morgen- mit dem Abendland. Die Speisekarte hält nämlich sowohl orientalische Klassiker, wie Köfte oder Falafel, als auch heimische Klassiker, wie das Kalbschnitzel oder Wiener Frühstück bereit. Das Lokal selbst ist so, wie man es vom Naschmarkt gewohnt ist. Im Sommer wird gerne draußen gesessen und die Glasfronten vom Lokal werden geöffnet. Hier verschmelzen die Kulturen und das auf sehr gekonnte Weise.

Orient Occident

Naschmarkt Stand 671

Top Kino

Wer im Top Kino frühstücken will, kann dies samstags, sonntags und feiertags bis 15:00 Uhr tun. Unter dem Namen Film-Brunch stehen eine Reihe von Frühstücksvariationen auf der Karte. Wer möchte, kann das Frühstück mit einem Kinobesuch verbinden. Neben den Klassikern wie dem Wiener Kleinen Frühstück, gibt es verschiedene Variationen des sogenannten Filmfrühstücks, welche sehr zu empfehlen sind. Aber auch für den kleinen Hunger gibt es z.b. Ham and Eggs. Die Frühstückspreise variieren je nachdem ob mit und ohne Kinokarte.

Top Kino

Rahlgasse 1

Salzberg

Wer auf der Suche nach einem Allrounder-Lokal ist, der hat es nun gefunden. Frühstück, Mittagsangebote, Abend-Dinner, Wochenend-Brunch, Craft-Beer Verkostung, Veilchenspritzer und Public Viewing. Das alles hat es im Salzberg schon gegeben und immer wieder kommen neue Angebote dazu. Im Sommer lädt der Schanigarten zum draußen sitzen ein und drinnen entsteht dank der Einrichtung eine gemütliche Atmosphäre. Neben den Angeboten wird im Salzberg vor allem aber auch auf die Herkunft der Zutaten Wert gelegt, weswegen man der Speisekarte ganz genau entnehmen kann, was von wem kommt und welche Gerichte beispielsweise vegan oder vegetarisch sind.

Salzberg

Magdalenenstraße 17

NENI am Naschmarkt

NENI kennt man. Und zwar schon weit über die Naschmarkt Grenzen hinaus. Nach Kooperationen mit SPAR und der Eröffnung eines Ablegers im 25 hours Hotel in Berlin haben es die NENI Produkte in die Haushalte und die orientalischen Gerichte in die Berliner Herzen geschafft. Und in den Wiener Herzen schätzt man das Lokal am Naschmarkt sowieso schon lange. Denn wer Hummus, Falafel und ausgefallene Pita- und Salat-Variationen mag, der muss NENI einfach lieben.

NENI am Naschmarkt

Naschmarkt 510

STADTBEKANNT meint

Wer nach Abwechslung in Sachen Frühstück und Brunch sucht, ist im 6. Bezirk genau richtig. Denn hier bekommt man neben dem klassischen Wiener Frühstück auch jede Menge an internationalen Köstlichkeiten serviert, die einen guten Start in den Tag garantieren. Daher empfehlen wir, sich auf eine kulinarische Weltreise zu begeben und sich durch die verschiedenen Frühstücks- und Brunch- Variationen aus aller Welt zu kosten!

