Frühstück und Brunch am Sonntag (c) STADTBEKANNT

Gemütliche Frühstückslocations

Während das Frühstück in vielen anderen Ländern bloß minimalistisch abgehakt wird, zelebriert der Wiener es im Rahmen von stundenlang andauernden Sonntagsbrunches.

Schließlich besteht an einem Tag, wo abgesehen von Kaffeehäusern ohnehin fast alles geschlossen hat, auch kein Grund, sich zu hetzen. Gemütlichkeit ist angesagt! Etliche Lokal haben sich auf diese Vorliebe eingestellt und servieren am Sonntag ein spätes Frühstück. Hier einige Empfehlungen:

Florentin

Ab 8:00 Uhr können sich Morgenmuffel am Sonntag Zeit lassen, um im Florentin zu frühstücken. Schwer ist nur die Entscheidung: Israelischer Frühstücksmix mit Spiegelei, israelischer Gartensalat, würzige Guacamole, Thunfisch und Humus, Orientalisches Gemüseomlette oder doch lieber die klassische Wiener Variante? Da das stilvoll eingerichtete Lokal stets gut

besucht ist, lohnt es sich in jedem Fall, zu reservieren!

Florentin

Berggasse 8

1090 Wien

Café Frida am Yppenplatz Ganz der mexikanischen Künstlerin mit den dicken Augenbrauen gewidmet, ist das Lokal floral und freundlich. Hier wird von Montag bis Sonntag bunt gemischte Küche aufgetischt und es werden unterschiedlichste Tagesgerichte serviert. Bis 15:00 Uhr können die recht breit aufgestellten Frühstück-Sets bestellt werden. Das Künstlerische zieht sich auch durch die wirklich schön angerichteten Speisen! Café Frida am Yppenplatz

Payergasse 12/4

SNEAK IN

Das SNEAK IN in der Siebensterngasse bietet ein sagenhaftes Brunch-Buffet an, bei dem sich sonntags die Menschen um die Plätze reißen. Kein Wunder, denn das Angebot ist wirklich sehr umfangreich und durchgehend schmackhaft. Ein Besuch ist nur mit Reservierung möglich.

SNEAK IN

Siebensterngasse 12

1070 Wien

Tanzen Anders

Mitten in Margareten liegt ein kleines, schlicht eingerichtetes Frühstückslokal mit einer überaus feinen wie außergewöhnlichen Speisekarte: das Tanzen Anders. Experimentierfreudig werden leckere Zutaten kombiniert, geschmackssicher bereitet man Klassiker wie Croque Madame (eine französische Toast-Köstlichkeit) zu. Auch Elvis’ angebliches Lieblingsfrühstück – Toast mit Banane, Erdnussbutter, Ei und Speck – kann man hier testen …

Tanzen Anders

Ziegelofengasse 29

1050 Wien

Waldemar Tagesbar

Waldemar ist einer dieser angesagten Retro-Namen, die auf ein cooles Lokal hinweisen. Die Tagesbar ist auch ein tatsächlicher gastronomischer Zugewinn, für den es sich sogar lohnt von weiter her zu kommen. Das Frühstück wird ganz besonders begehrt und ist sowohl qualitativ als auch von der Auswahl her ausgezeichnet. Wer es bis 14:00 Uhr nicht geschafft hat, die erste Tagesmahlzeit einzunehmen, der braucht sich in der Tagesbar aber keine Sorgen machen, denn Essen und Trinken kann man hier durchgehend. Und eigentlich wäre das ja gar keine so schlechte Idee!

Waldemar Tagesbar

Altgasse 6

1130 Wien

Café Schopenhauer Im Café Schopenhauer spielt sich das Leben ab. Und zwar dank dem offenem und sympathischem Neo-Betreiber Martin Berger, der das Wiener Traditionscafé in Währing modern führt ohne den Charme vergangener Zeiten anzutasten. Gebruncht werden können deshalb vor allem die Klassiker. Das Sonntags-Buffet steht von 10:00 bis 14:00 Uhr zur Verfügung und kostet 16,90,- Euro. Café Schopenhauer

Staudgasse 1

Mo – Fr 8:30 – 20:00 Uhr

Sa – So 8:30 – 19:00 Uhr Franze Der Kutschkermarkt hat eine weitere Lokal-Option mehr, was auch dringend notwendig war, platzt vor allem das beliebte Himmelblau ja täglich aus allen Nähten. Die Cafébrennerei Franze ist ein gemütliches Plätzchen, das vor allem sehr viel Kaffee und Tee im Angebot hat. Das eine Frühstücksangebot fällt noch etwas karg aus, dafür dürfte der Sonntag mit seinem Brunch etwas auslandender sein. Ansonsten stehen aber auch herrliche Kuchen und Brownies zur Verfügung und ein Panorama-Blick auf den Kutschkermarkt! Franze

Schulgasse 25

1180 Wien

Brunchen am Wochenende

Wir haben für euch noch weitere Brunch-Tipps für’s Wochenende zusammengesammelt und die besten Brunchtipps für den 7. Bezirk zusammengefasst!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

Klyo Gesundes und Hippes bekommt man im Klyo aufgetischt. Und Frühstücken kann man auch bis spät in die Nacht.

biodeli Ob vegan, vegetarisch, mit Fleisch, gluten- oder laktosefrei: Im biodeli ist alles zu 100% bio. Sogar die Verpackungen sind nachhaltig produziert!

Frühstück in der Josefstadt Kreuz und quer durch den Achten ziehen wir unsere Bahnen - und stoßen dabei auf allerhand feine Frühstücks-Destinationen ...

« Wiener Würstelstand Wörterbuch Sieben Märkte, sieben Pünsche! »