Morgens in der Kneipe

Wenn man Wiens hippste Hafenkneipe morgens ansteuert, dann kommt man nicht an einem ausgiebigen Frühstück herum. Wir haben für euch das Frühstück in der Spelunke probiert!

Hippe Hafenkneipe

Ende 2017 hat sie aufgesperrt, die Spelunke. Und ihr cooles Auftreten, gepaart mit Fisch, Bier und hippem Kneipenfeeling haben sie schnell zu einem beliebten Hotspot für Wiener gemacht. Das Lokal im 2. Bezirk ist gerne sehr voll – zumindest wenn man am Abend kommt. Deswegen sind wir gegen den Strom geschwommen und haben es in der Früh probiert: Eine sehr gute Entscheidung!

Gemütlicher Morgen

Zur Morgenstund müssen sich die meisten Spelunken-Besucher wohl erst noch vom Vorabend erholen, denn es war angenehm ruhig in dem hippen Lokal. Für’s Frühstück auf jeden Fall genau recht. Da kann man sich dann auch die Wandgestaltung in Licht und Ruhe ansehen. Ab 8:00 Uhr hat die Spelunke unter der Woche geöffnet (bis 11:30 gibt’s Frühstück) und begrüßt die Gäste mit einer eigenen Frühstückskarte. Am Wochenende könnt ihr zwischen 10:00 und 16:00 Uhr frühstücken.

Frühstück oder Mittag?

Die Karte kann sich sehen lassen, es erwartet euch nämlich eine recht große und ausgefallene Auswahl. „Klassiker“ findet man hier nur wenige, dafür umso mehr interessante Gerichte wie eine Quinoabowl, diverse Smoothies und am Wochenende auch eine deftige „Kater-Frühstück“-Karte. Wir haben uns für ein Knusperbrot vom Öffer mit Avocadocreme, Rührei und Salzzitrone und ein Shakshuka mit Labneh entschieden. Also fast schon mehr Mittagessen als Frühstück!

STADTBEKANNT meint

Das Frühstück in der Spelunke ist ungewöhnlich und wirklich köstlich! Hier findet man wenige Klassiker auf der Karte, dafür umso mehr ausgefallene Gerichte für den größeren Frühstückshunger. Am Wochenende bietet eine extra „Kater-Frühstück“ Rubrik genau das richtige für den Morgen nach einer langen Nacht (in der Spelunke vielleicht?). Und da die hippe Hafenkneipe abends immer recht voll ist, fanden wir es auch angenehm, dass sich ein Morgen dort doch etwas ruhiger gestaltet! Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie es am Abend dort aussieht, dann hier lang!

Spelunke Taborstraße 1

1020 Wien

Taborstraße 11020 Wien Mo – So 8:00 Uhr – 2:00 Uhr

