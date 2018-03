Frühstück im tewa

tewa am Naschmarkt Karte (c) STADTBEKANNT

Frühaufsteher kommen aus dem Orient!

Schon ab 7:00 Uhr gibt es im tewa am Naschmarkt Frühstück. Auf dem Programm stehen biologische, gesunde und orientalische Speisen – wir haben den Morgen hier verbracht!

Morning Glory am Naschmarkt

Gar nicht so einfach, um 7:00 Uhr früh schon ein gutes Lokal zu finden, wo man seinen morgendlichen Kaffee einnehmen kann. In Naschmarkt-Gegend ist das tewa eines der wenigen Lokale, das man zu solchen Zeiten aufsuchen kann. Von Montag bis Samstag zwischen 7:00 und 16:00 Uhr gibt es hier Frühstück! Das Angebot vereint Orientalisches und Internationales – es sollte also jeder etwas finden!

Natur pur!

„tewa“ ist hebräisch für „Natur“ und nach diesem Motto wird hier seit der Eröffnung 2007 (ja, so eine Institution ist das tewa schon!) gekocht. Alle Produkte sind zu 100% Bio und so gut es geht auch regional. Vom Gemüse bis zum Hirter Bio-Bier, man bleibt der Linie treu. Beim Frühstück bekommt man also ein Bio-Beerenjoghurt serviert oder etwa einen warmen Frühstücksbrei, der nach der 5-Elemente Küche zubereitet wurde.

Umfassendes Angebot

Weil das Frühstück über eine so lange Zeit serviert wird, gibt es auch eine ziemlich große Auswahl. Ein schnelles Frühstück mit Croissant , Melange und Mango Lassi um 6,90 ist dabei die kleinste Variante. Wenn’s schon eher Richtung Mittagessen gehen soll, dann sollte man sich eher an den Frühstückstellern orientieren: Orientalisches, Mediterranes oder Tewa’s Gusto Frühstück etwa. Mit Dingen wie Spiegeleiern, Hummus, Tzatziki und Pitabrot. Was uns besonders gefällt – das Getränk ist in den Preis schon eingerechnet! Für uns gab es das Orientalische Frühstück und es hat sehr gut geschmeckt. Spannend klang aber auch der Omelette Bagel – den gibt es bestimm beim nächsten Mal!

STADTBEKANNT meint

Wer etwas auf gesunde Küche setzt und morgens schon früh raus muss, für den ist das tewa am Naschmarkt der richtige Ort. Hier wird zu 100% Bio gekocht und das Frühstück wird zwischen 7:00 und 16:00 Uhr serviert. Orientalische Küche, gepaart mit internationalen Spezialitäten – es sollte für jeden etwas passendes zu finden sein! Das Ambiente in dem Glashaus-artigen Lokal ist vor allem im Sommer angenehm – man sitzt an hohen Bartischen oder auch draußen mitten im Marktgeschehen.

STADTBEKANNT

TEWA Naschmarkt Stand 672

1060 Wien Naschmarkt Stand 6721060 Wien

Weitere Artikel

« Frühstück im NENI Heute in Wien: 8.3.2018 »