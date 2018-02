Ramasuri Karte (c) STADTBEKANNT

Ein bunter Morgen in der Praterstraße …

… den kann man im Ramasuri auf jeden Fall verbringen! Hier mischen sich gute Ideen mit einer stilvoll-bunten Aufmachung und exzellentem Geschmack. Wir waren frühstücken im Ramasuri!

Abwechslung garantiert

Das Ramasuri in der Praterstraße verspricht eine bunte Abwechslung aus dem Lokal-Einheitsbrei. Was ja auch der Name schon sagt: ein freundliches „Durcheinander“ sozusagen. Das Konzept: bunte Graffiti-Wände, Kulinarik zwischen „Neu-Wienerisch“ und experimentell und eine freundliche Gastwirtschaft. Wir haben das Frühstück hier probiert, das täglich bis 16:00 Uhr bestellt werden kann. So sitzen also zeitweise Mittagsgäste, Kaffeetrinker und Frühstücker gleichzeitig im Lokal – was zum bunten Durcheinander ja schon wieder passt!

Geschmackvoll, schön!

Schon bei unserem Tee fällt es auf: die Speisen und Getränke werden hier besonders schön und liebevoll angerichtet. Aus einer rustikalen Tasse ragen Minzeblätter und Kräuter, in einer Schale liegen fein säuberlich aufgeschnittene Zitronenscheiben. Und auch beim Essen werden wir hinsichtlich der Präsentation nicht enttäuscht. Augen- und Gaumenschmaus ist hier garantiert!

Die Karte

Wir haben uns für ein Ramasuri Sandwich entschieden, aber die Frühstücksauswahl ist umfangreich: gesunde Varianten, wie Bircher Müsli und Granola; Eigerichte in allen Ausprägungen – von Eggs Benedict bis zum Heublumenkäseomelett – und kreative „Combos“ wie zum Beispiel das „Avocadolala“ (Sashimi-Lachs und Avocadotatar) oder das „Vegenarrisch“-Frühstück (mit fermentierten Radieschen und Eierspeis) stehen auf der Karte.

STADTBEKANNT meint

Ein Frühstück im Ramasuri bedeutet einen bunten Start in den Tag, denn hier wird ganz auf Ramasuri-Art alles mögliche aufgetischt. Vom Sandwich bis zur kreativen Frühstücks-Combo – die Gerichte werden hier immer wunderschön präsentiert und schmecken mindestens so gut, wie sie aussehen. Gemütlich ist es auch zwischen den bunten Graffiti-Wänden und mit Nestroy direkt vor der Haustür. Eine klare Empfehlung!

STADTBEKANNT

Ramasuri Praterstraße 19

1020 Wien

www.ramasuri.at

Praterstraße 191020 Wien Mo-Sa 8:00 – 24:00 Uhr

So, Feiertag 9:00 – 24:00 Uhr

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 19.2.2018 tempoFLAT.at »