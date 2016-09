Frühstück im Mario

Frühstück MARIO Pasta-Grill-Bar (c) Kovacec stadtbekannt.at

Modern-mediterranes Ambiente in Hietzing

Im Herzen des 13.Bezirks, gegenüber vom Plachutta, liegt die Pasta-Grill-Bar Mario, die ebenfalls zu der Plachutta-Gruppe gehört.

Hier kann man trendy und vor allem gesund frühstücken. Alle, die zur frühesten Morgenstunde noch nichts essen können, genießen hier herrlich günstigen Kaffee.

Super Mario

Das Mario hat eine umfangreiche Frühstückskarte, wegen der viele Leute sogar extra früh aufstehen. Denn oft ist im Mario später viel los. Frühstück gibt es hier schon ab 8:00 Uhr und nur bis 10:30 Uhr. Lediglich am Wochenende und an Feiertagen frühstückt es sich gemütlich bis 11.00 Uhr. Und das niemals allein. Im stylish eingerichteten Inneren ist es oft sehr voll, auch auch die überdachte Terrasse füllt sich bei regnerischem Wetter schnell. Ein Grund dafür: Qualitativ exzellentes Essen und ein angemessen schlichtes, helles Flair. Ein zweiter Grund: Die leckeren und unschlagbar günstigen Frühstücks-Kaffees um 1,20 Euro.

Frühstücks-Rausch

Bei all dem Angebot auf der Frühstückskarte kommt man beinahe in einen Frühstücks-Rausch. Man weiß gar nicht, was man lieber essen möchte und überschätzt seinen Hunger gerne einmal. Das Mario bietet zwei Frühstückstabletts namens Mario und Vital.

Das Mario-Frühstücks-Tablett beinhaltet Frischkäse mit Kräutern und Kren, Prosciutto, Bio-Butter, hausgemachte Marillenmarmelade, 2 Gebäckstücke und Orangensaft. Das Vital-Frühstücks-Tablett überzeugt mit Schnittlauch-Frischkäse, hausgemachtem Müsli, Bio-Butter, Vollkornbrot und Fruchtsalat. Beide Angebote kosten knapp 13,00 Euro.

STADTBEAKNNT meint

Das Mario ist ein Lokal aus der Plachutta-Familie, und das merkt man. Überall schwirren gut ausgebildete KellnerInnen herum, die nicht nur höflich, sondern auch schnell sind. Das Interieur und die Terrasse sind stylish und man fühlt sich gleich sehr wohl. Das Frühstück ist üppig und überzeugt geschmacklich allemal. Die Speisen sind wunderbar angerichtet und wirken, wie sie schmecken: hochqualitativ. Nicht zuletzt muss noch der gute Kaffee gelobt werden, der zu einem Frühstücks-Preis um 1,20 Euro am frühen Morgen wie ein Geschenk des Himmels anmutet!

MARIO Pasta-Grill-Bar Lainzer Straße 2

1130 Wien

http://www.plachutta.at/de/mario/

Lainzer Straße 21130 Wien Täglich: 08:00 – 00:30 Uhr

