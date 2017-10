Frühstück im Florentin

Florentin Frühstück (c) STADTBEKANNT Wetter-Nohl

Israelisch angehauchte Berggasse

Das Florentin folgt dem legendären Café Berg und verleiht dem Lokal eine mediterrane und bunt israelische Note. Ihr könnt 1×2 Frühstück nach Wahl in neuen Hot-Spot des 9. Bezirkes gewinnen.

Florentin

„There can be no joy without food and drink“ steht so schön auf der Karte des neuen In-Treffs in der unweit der Hauptuni gelegenen Berggasse. Dort wo sich einst das Café Berg befand, ist nun das Florentin untergebracht: ein charmantes, buntes, israelisch angehauchtes Lokal mit herrlichem Frühstück und sensationell gutem Hummus! Allerdings ist man hier auch zu allen anderen Tageszeiten richtig, denn die Hauptspeisen und die Getränkekarte (Cocktails!) versprechen nicht weniger Genuss als die Frühstückskarte. Wer möchte, kann die Räumlichkeiten des Cafés sogar für private Feiern mieten. Eine wahre „Freud“e also, wie es in dieser historischen Gasse wohl heißen müsste!

Gewinnt 1×2 Frühstück nach Wahl! Teilnahmeschluss ist der 15. November 2017!

