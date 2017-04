Frühstück für Langschläfer 2

Donauradweg Landschaft (c) STADTBEKANNT

STADTKIND Cafe Bar Restaurant

Perfekt für Studenten, die eine Stunde oder einen Tag lang Pause von diversen Uni-Aktivitäten einlegen möchten, denn diese Lokalität ist in unmittelbarer Nähe der Hauptuni. Warum das Lokal noch interessant ist? Hier gibt es rund um die Uhr Frühstück und auch abends gute Cocktails und feine Gaumenfreuden. Viel Wert wird auf Bio-Produkte gelegt, was auch beim Kaffee zum Vorschein kommt: Für die Stadtkind Kaffee-Röstung werden ausschließlich feinste Arabica Bohnen aus biologischem und Fair Trade-zertifiziertem Anbau in Bolivien, Nicaragua und Sumatra verarbeitet. Den Stadtkind-Kaffee gibt es auch zum Kaufen und Mitnehmen!

STADTKIND Cafe Bar Restaurant

Universitätsstraße 11

1010 Wien

zur rezeption

Die Rezeption erfüllt hierbei aber nicht nur die klassische Funktion des Empfangs mit Ein- und Auscheckmöglichkeit sowie Informationsbeschaffung, sondern ist auch gleichzeitig Grätzl Shop und Café, aber vor allem Treffpunkt für die Grätzlbewohner, ganz gleich, ob sie nur für ein paar Tage hier weilen oder schon ein Leben lang da wohnen. Natürlich darf hier zunächst einmal das Frühstück nicht fehlen. Vom flotten Hausmasta (Espresso und Butterkipferl) zum Elektriker (Ei, Schinken, Käse, Butter, Marmelade und Honig und Gebäck) über die Beamten (Frittatensuppe oder Ham & Eggs, Räucherlachs, Tomatensaft, Pfiff und Gebäck) melden sich die dauerhaften Grätzlbewohner gleich einmal als Gastgeber zu Wort.

Am Wochenende und Feiertagen wird das Frühstück bis 16:00 Uhr serviert.

zur rezeption

Große Sperlgasse 6

1020 Wien

Cafe & Roastery

Wer nicht gerne Entscheidungen trifft, wird sich im Library etwas schwer tun, denn die Auswahl an Frühstücksvariationen ist wirklich sehr umfangreich. Thematisch orientieren sich die Angebote geografisch, so gibt es beispielsweise „Turkey” oder „Milano” und natürlich das klassische „Viennese”, wie könnte es anders sein. So umfangreich die Auswahl ist, so befüllt wird im Endeffekt auch das Teller sein – satt wird man also bestimmt mit jeder Wahl. Was auch freut: der Kaffee kommt sogar aus der Hauseigenen Rösterei! Frühstücken kann man hier täglich bis 14:00 Uhr.

Library Cafe & Roastery

Welthandelsplatz 1

1020 Wien

Café Haller

Das Café Haller dürfte nicht nur jene erfreuen, die gern auch mal spät frühstücken und eine große Auswahl haben wollen. Denn fast noch netter fanden wir die Atmosphäre, die ein bisschen an die alten Literatencafés in Wien um 1900 erinnert. Eine Mischung aus Tradition und Modernität sozusagen. Zu empfehlen ist übrigens ein Platz an den großen Fenstern, denn dann kann man neben dem Frühstück, das es den ganzen Tag lang gibt, auch noch das Treiben auf der Landstraßer Hauptstraße genießen!

Café Haller

Landstraßer Hauptstraße 103

1030 Wien

The Room

Das chice Szenelokal in den ehemaligen Sofiensälen steckt voller Wow-Effekte. So erstreckt sich etwa ein roter Teppich vom Eingang ins Innere. Einmal eingetreten, öffnet sich vor dem Besucher ein langgezogener Gästebereich mit vielen Nischen, gefüllt mit Designermobiliar und raffiniert beleuchtet. Gefrühstückt wird hier zwischen 8:00 und 16:00 Uhr. In der Karte: Ausgeklügelte wie appetitliche Frühstücks-Kombinationen mit Namen wie „Red Room” oder „Green Room” mit optionalen Extras, sowie eigene Frühstücks-Gerichte. Hervorzuheben sind hier vor allem die Weißwurst mit Hausmachersenf und Brezen (deftig und gut) und die süßen Waffeln. Abends verwandelt sich The Room in ein Restaurant mit Bar und Musik.

The Room

Sofiensäle, Marxergasse 17

1030 Wien

The Point of Sale

Das POS liegt mitten im schönen Freihausviertel, wo die Lokalszene blüht, wie selten an einem anderen Fleckchen Wiens. Kein Wunder also, dass die Bobo-Gesellschaft auch im Point of Sale eine neue Heimat gefunden hat. Frühstücken kann man hier von Montag bis Freitag bis 15:00 Uhr und neben dem Frühstück auch ganz normal à la Carte bestellen. An Samstagen, Sonntagen & Feiertagen widmet sich das POS ausschließlich dem kulinarischen Start in den Tag und serviert bis 17:00 Uhr ausschließlich Frühstück. Das mögen wir!

The Point of Sale

Schleifmühlgasse 12-14

1040 Wien

Espresso

Das Espresso ist ein echtes Wohlfühlcafé mit 50er-Jahre-Flair und einer anständigen Auswahl an köstlichen Gerichten. Frühstückstechnisch eine einmalige Adresse, bei der kulinarisch jeder seinen Platz findet und das sogar bis 16:00 Uhr. Denn das Espresso bietet neben den handelsüblichen Frühstücksvarianten auch Vegetarisches, Veganes und Innovatives. Später gibt es ständig wechselnde Tagesgerichte, die auf der Facebook-Seite angekündigt werden. An Wochenenden findet immer wieder einmal ein nettes Konzertchen oder sonstiges Programm statt und dazu gibt es natürlich immer den perfekten Kaffee.

Espresso

Burggasse 57

1070 Wien

Café Europa

Das Café Europa ist und bleibt ein zeitloser Tipp im 7. Bezirk, wo Lokale grundsätzlich ein ständiges Auf und Ab erleben. Es bietet sowohl für Nachtschwärmer als auch für Ganztages-Kaffeetrinker immer etwas Gutes – das Europa hat nämlich täglich von 9:00 bis 4:00 Uhr früh Frühstück und warme Küche. Aber vor allem das Frühstücksbuffet am Wochenende muss man einmal probiert haben. Da gibt es, angelehnt an den Namen, nicht nur österreichische Küche – und das in Form eines abwechslungsreichen Brunch-Buffets. Und weil das Café Europa fast immer für seine Gäste da ist, ist auch immer jemand da! Da kann’s dann schon auch voll werden an diesem schönen Ort im 7. Bezirk.

Café Europa

Zollergasse 8

1070 Wien

Die Liebe

Liebe geht durch den Magen … heißt es doch immer so schön. Und das stimmt auch irgendwie, denn wer den Tag so gemütlich und liebevoll wie in der Liebe beginnt, der hat danach nicht nur einen angenehmen Magen, sondern auch noch eine gute Stimmung. Das Restaurant Die Liebe bildet das kulinarische Herzstück des Kollektivs Marktwirtschaft, das in der Siebensterngasse die verschiedensten Angebote vereint. Dementsprechend finden sich auf der Speisekarte der Liebe auch die regionalen und oft biologischen Produkte der Standler. Die Frühstückskarte ist dabei zwar nicht allzu groß, aber deckt den Standard-Frühstücks-Bedarf im Grunde sehr gut ab. Zur Auswahl stehen Bacon + Eggs, Porridge, Eierspeise oder Granola. Für die Klassiker unter uns, gibt es ein kleines Frühstück mit Marmelade oder Honig und wer sich durchs Angebot der Marktwirtschaft kosten möchte, der probiert den Marktteller mit Wurst vom fixen Standler Dormayer und Käse von Hedi. Am Wochenende gibt es das Frühstück dann sogar bis 16:00 Uhr und das Angebot wird zum Beispiel mit Eggs Benedict noch ein bisschen aufgepeppt.

Die Liebe

Siebensterngasse 21

1070 Wien

The Roast

Guten Kaffee gibt es hier auf alle Fälle: eigene Röstung und sorgfältige Auswahl der Bohnen. Aber dass man auch vorzüglich Frühstücken kann, muss hier auch erwähnt werden. Täglich und ganztägig sind die Frühstückangebote erhältlich und am Sonntag wartet ein sehr umfangreiches Brunch-Buffet auf die Gäste. Was uns besonders gefällt: im Preis sind sogar die Heißgetränke inkludiert! Wer von den heimischen Frühstücksklassikern schon genug hat, der ist mit einem Bagel ganz gut beraten. Die gibt es im „The Roast” nämlich in den verschiedensten (sehr leckeren!) Variationen.

The Roast

Augasse 21

1090 Wien

Café Z

Mitten im 15. Wiener Gemeindebezirk befindet sich das junge Café Z. Einst beheimatete das Ecklokal die Traditionskonditorei Angelmayer. Diesem Erbe bleibt man zum Teil treu. Zumindest die heiß begehrten Schaumrollen, Crèmeschnitten und Torten von Angelmayer gibt es nach wie vor. Neu sind hingegen die modernisierte Einrichtung, die herrlichen süßen und pikanten Crêpes, die Mittagsmenüs und die selbstgemachten Säfte. Das Publikum ist bunt und breit gefächert: Spätfrühstücker finden sich hier ebenso ein wie Nachmittagskaffee-und-Kuchen-Freunde. Dass die Küche des Café Z gänzlich ohne Konzernprodukte auskommt und beinahe alles frisch und Bio ist, wird von Gaumen und Gewissen positiv registriert.

Café Z

Meiselstraße 2

1150 Wien

Daniel Moser’s Cottage

Es ist neu, es ist frisch, es vereint Kaffeehauskultur und urbanen Chic. Daniel Moser’s Cottage in Döbling ist das, was man sich unter einem modernen und dennoch gehobenen Café vorstellt: Schlicht, hell und elegant ist die Einrichtung, beige die Ledermöbel, die Tische glänzen in unterschiedlichen Farbnuancen. Im Sommer besteht auch die Möglichkeit, im Schanigarten zu frühstücken. Was es gibt: sechs Frühstücksvarianten, die den ganzen Tag über auf der Karte stehen, diverse Omeletts, dazu eine Palette an Kaffeeköstlichkeiten und Zotter Trinkschokoladen.

Daniel Moser’s Cottage

Silbergasse 19

1190 Wien

Café Nest

Von morgens bis nachmittags serviert man einige wenige Frühstücksvariationen im Cafe Nest, von Kipferl mit Marmelade bis hin zu Schinken, Käse und weichen Eiern. Aber auch ein orientalisches Frühstück kommt auf den Tisch, mit Oliven, Gurken, Honig und Käse. Wer in der Früh noch nicht so viel hinunter bekommt, der ist mit einem Müsli oder Waffeln bestens beraten.

Café Nest

Sieveringer Straße 116a

1190 Wien

JONAS

Das Restaurant und Café JONAS liegt in unmittelbarer Nähe der U6-Endstation Floridsdorf. Für alle, die gerne vor dem Baden in der Donau etwas in den Magen bekommen, empfiehlt es sich daher hervorragend. Die Einrichtung wirkt loungig, warme Brauntöne dominieren. Das Angebot ist klein, aber fein. Zur Auswahl stehen das klassische Wiener Frühstück, das JONAS Frühstück (Salami, Putenschinken, Prosciutto, Käse, Gebäck, weiches Ei, Aufstrich oder Marmelade) und das Fit & Fun Frühstück (Joghurt mit Früchten oder Müsli, Croissant, Vollkornbrot, frische Gemüse-Rohkost, Aufstrich). Frisch gepressten Orangensaft und Café Latte gibt es dazu. Das leckere Frühstück kann man von Freitag bis Samstag von 09:00 bis 24:00 Uhr genießen, an Sonn- und Feiertagen nur bis 22:00 Uhr.

JONAS

Franz Jonas Platz 11

1210 Wien

