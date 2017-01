Corto e Nero Frühstück Müsli (c) STADTBEKANNT

Frühstücks-Variationen von Frankreich bis China

Genug vom Semmerl mit Butter und Marmelade zum Frühstück? Muss ja auch nicht immer sein!

In Wien gibt es eine Reihe von Lokalen, die internationale Spezialitäten anbieten. Von Frankreich bis China können die Frühstücks-Variationen so verschieden, wie die Kulturen sein. Ein paar Highlights haben wir für euch gesammelt.

Corto e Nero

Das kleine Lokal Corto e Nero in der Wiedner Hauptstraße braucht sich in Sachen Frühstück auf keinen Fall verstecken. Man bekommt hier liebevoll angerichtete Speisen (Frühstück den ganzen Tag!) mit wirklich hochwertigen Zutaten. Das Müsli wird voll mit Früchten von Grapefruit bis Granatapfel serviert und das große Corto e Nero Frühstück reicht locker für 2 Personen. Ein Fokus auf Italien, aber doch eine internationale Küche erwartet den Gast. Der Inhaber und Chef de Cuisine Tom Monaghan kann sich mit seinem kleinen und durchaus feinen Lokal also durchaus sehen lassen!

Café Ansari

Im Café Ansari genießt man so richtig die Geschmackslandschaft des Ostens. Ob Russisch bei gefülltem Ei mit Räucherlachs, Leberrolle, Rotem Rübensalat, Palatschinken mit Orangen-Topfenfülle, Brot und Vodka (!) oder Georgisch mit Adscharischem Khatschapuri (was das ist, mögen die Leser selbst herausfinden), Kirsch-Tomaten-Salat mit rotem Basilikumdressing und frischen Kräutern – es schmeckt.

Das Lokal selbst ist elegant, schlicht und hell eingerichtet, hölzerne Akzente verleihen dem Innenraum ein zeitgemäßes Flair. Unbedingt hinschauen!

Tewa am Karmelitermarkt

Für ein gemütliches Frühstück bietet das Tewa am Karmelitermarkt eine breite Auswahl an unterschiedlichen Kombinationen an. Von Orientalisch über Mediterranes bis zum American Breakfast – hier gibt es wirklich Frühstück aus aller Welt. Serienmäßig zu jedem Frühstück dazu gibt es sowohl das Lassi als auch eines der Heißgetränk. Ab 7:00 Uhr öffnet das Tewa seine Pforten und bis 16:00 Uhr kann das Frühstück bestellt werden.

der fuchs und die trauben

Eigentlich ist das Lokal ja eher als Abend-Anlaufstelle bekannt. Hier gibt es Tapas, hervorragende Weine und eine herzlich gemütliche Stimmung. Am Wochenende lädt man hier aber zum Tapas-Brunch und der ist sehr, sehr vielfältig. Alles in kleinen Häppchen serviert und somit kann man sich auch mit Leichtigkeit durchkosten. Die Tapas stammen nämlich nicht nur aus Spanien, wie man vielleicht vermuten möchte sondern aus aller Herrgotts Ländern. Lecker!

Café Little Britain

Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Torten so üppig und zuckersüß, Bagels und Sandwiches, Scones und außerdem: Tea Time! Aber auch das Frühstück der Insel ist allseits bekannt und manchmal muss ein deftiges English Breakfast mit Baked Beans und Sausages einfach sein. Und wenn britisches Essen auch den Ruf hat, etwas eigen zu sein. Spätestens nach einem Besuch im Little Britain ist man felsenfest davon überzeugt, das eigen doch eigentlich eh sehr gut ist! Kombiniert mit dem british-süßen Ambiente will man eigentlich gleich einziehen. Frühstück gibt’s hier übrigens bis 14:00 Uhr und Achtung: Montag und Dienstag sind Ruhetage.

Cha No Ma

Das klassische Wiener Frühstück mit Melange sucht man hier vergebens, aber deswegen kommt man auch nicht ins Cha No Ma. Etwas ganz anderes hat es uns angetan: Matcha. Das giftgrüne Pulver ist eine japanische Grünteespezialität und wird traditionell mit einem Bambusbesen zubereitet. Wer mit Matcha (dessen aufmunternde Wirkung wesentlich stärker sein kann als die eines Espressos) noch nicht so viel anfangen kann, wird im Cha No Ma auch sehr freundlich beraten. In Sachen Frühstück gibt es hier japanische Klassiker, die man sich an der Theke bestellen kann.

Rote Rübe

Ausgezeichnetes Frühstück mit einem Hauch von Griechenland-Urlaub bekommt man in der Roten Rübe, einem kleinen, heimelig familiären Lokal im siebten Bezirk. Ob herrlich gefüllte Crêpes oder Omlettes, ob Frühstücks-Sets mit Olivenpaste, Artischocken in hausgemachter Olivenöl-Zitronen-Marinade, frische Rohkost oder knuspriges griechisches Vollkornbrot – hier ist der Genuss zu Hause. Die Obst- und Gemüsesäfte werden aus Karotten, Äpfeln, Orangen, Gurken, Trauben, Ingwer etc. selbst gepresst. Wer nach dem Frühstücken immer noch nicht genug von den griechischen Köstlichkeiten hat, kann diese in dem kleinen Shop der Roten Rübe käuflich erwerben. Ein Tipp zum Schluss: Da es nicht viele Sitzplätze gibt, empfiehlt sich eine Reservierung.

Ein bunte Mischung an Frühstückslokalen haben wir auch in unserem zweiten Teil von „Frühstück aus aller Welt“ für euch. Und wer schon genau weiß, was er will, der schaut mal bei Französisch Frühstücken oder bei English Breakfast in Wien vorbei!

