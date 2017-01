Frühstück aus aller Welt – Teil 2

Naschmarkt deli Türkisches Frühstück Foto: STADTBEKANNT

Weltreise zum Frühstück

Man kann in Wien französisch frühstücken, man kann orientalisch frühstücken, man kann sich Lokale mit Spezialitäten aus allen erdenklichen Ländern suchen oder Lokale finden, die alles ein bisschen haben. Wir haben jedenfalls gute Frühstückstipps für euch!

Teehaus Haas & Haas

Es ist ein Teehaus, aber hinter der Fassade versteckt sich um einiges mehr als “nur” Grüntee und English Breakfast. Fast nirgends in Wien gibt es eine solche Auswahl an verschiedensten Frühstücksüberraschungen. Vom Chinesischen Frühstück bis zur orientalischen Eierspeise steht so ziemlich alles auf der Karte. Und die Qualität lässt nichts zu wünschen übrig. Zu den Köstlichkeiten gibt es dann den Tee deiner Wahl und schon ist das Frühstücksglück perfekt. Wer erst nach 15.00 Uhr da ist, der kann dem Briten in sich freien Lauf lassen und bei einem Afternoon Tea Sandwiches und Süßes genießen. Diese Besonderheiten darf man sich auf jeden Fall einmal gönnen!

Cafe Nil

Das Frühstücksangebot überzeugt: Unser Tipp ist das arabische Frühstück, mit Brot, Humus, Falafel, griechischem Schafskäse und einem Getränk. Für den kleinen Hunger empfiehlt sich das Nil Frühstück mit Butter, Marmelade, Brot und einem Heißgetränk. Man kann ein weiches Ei dazu bestellen, oder Rührei mit Datteln oder Tomaten. Bis 15:00 Uhr kann gefrühstückt werden. Dazu trinkt man arabischen Kaffee – so etwas sucht man in den meisten Wiener Kaffeehäusern vergeblich – oder den ebenfalls typischen frischen Pfefferminztee, der wirklich unglaublich gut und gleichzeitig erfrischend ist.

naschmarkt Deli

Die Auswahl an Frühstücksvariationen ist im Vergleich zu einigen anderen Lokalen wirklich groß und die Zusammenstellung des jeweiligen Frühstücks sehr ausgewogen. Die Karte hebt sich auch dadurch hervor, dass hier nicht nur die üblichen Klassiker auf der Karte stehen, sondern recht ausgefeilte Variationen und das zu einem günstigen Preis. Die Marmelade und das Brot werden übrigens selbst gemacht. Gefrühstückt wird im Deli von Montag bis Samstag von 7:00 bis 12:00 Uhr.

Neni

Von Montag bis Samstag kann hier von 8:00 bis 12:00 Uhr gefrühstückt werden. Hier stehen unter anderem Israelisches Frühstück und Shakshuka (Orientalische Eierspeis) auf der Frühstückskarte. Auch Vegetarier und Veganer müssen definitiv keinen Hunger leiden: Das orientalische Frühstück mit dem legendären Hummus, Fava (dicke Bohnen), Tomaten-Salsa und Pitabrot bietet alles, was ein gutes Frühstück haben muss!

Weltcafé

Gemütlich, bunt, chillig, so zeigt sich das Weltcafé seinen Gästen. Nahe am Uni-Campus gelegen, lockt das Café sein überwiegend studentisches Publikum mit herrlichem Fair Trade Kaffee und hausgemachten Köstlichkeiten. Aber nicht nur zum Kaffee trinken kann man hier verweilen – besonders zum Wochenendbrunch sollte man sich hier auch schon mal den Magen vollschlagen. Die Speisen im Weltcafé stammen aus biologischer Landwirtschaft und sind so vielseitig wie die Welt: Egal ob indisch, italienisch, türkisch, nepalesisch oder doch einmal wieder traditionell österreichisch – hier isst man immer vorzüglich, denn das Weltcafé weiß seine Gäste zu verwöhnen!

Café Français

Besonders hip sind die Namen der Frühstücksangebote, die sich oft an berühmten Persönlichkeiten, Orten oder Aussprüchen orientieren. So gibt es etwa ein Frühstück “Vanessa Paradies” (ofenfrisches Croissant, Butter, Marmelade, frische Früchte und frisch gepresster Orangensaft) oder ein Frühstück “Mont Blanc” (Joghurt und Müsli croquant, frische Früchte, frisch gepresster Orangensaft).

Minimalisten kommen mit einem Frühstück “Très Tschik” auf ihre Kosten. Es wird Kaffee und Zigarette serviert – in dem Raucherbereich, versteht sich.

Restaurant Kent

Seit jeher ist das Kent schon eine Institution für levantinische Küche. Der Besitzer hat sich vom Schafhirten zum Geschäftsführer von mittlerweile schon drei Kent-Filialen in Wien hochgearbeitet und verkörpert mit seiner Leidenschaft für gute Küche den Geist des Kents. Im 10., im 15. und – die wohl bekannteste Filiale: im 16. Bezirk kann man sich von Köfte bis Kebap durchkosten. Zum Frühstück gibt es, wie könnte es ausch anders sein, orientalisch-levantinische Klassiker ein bisschen gemischt mit einer Wiener Note.

