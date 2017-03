Frühlingsaktion im Kunsthistorischen Museum

Museum und Kulinarik im KHM

Wem ein einfaches Abendessen zu langweilig ist, für den haben wir einen besonderen Dinner-Programm-Tipp auf Lager. Beim Gourmet-Abend im Kunsthistorischen Museum verbindet sich Luxusküche mit einem Museumsbesuch. Pünktlich zum Frühling gibt es für euch Extra-Aktionen!

Gourmet-Abend

Das Café im Kunsthistorischen Museum ist eigentlich schon in der Früh ein heißer Tipp. Mit einem ausgiebigen Frühstück kann man nämlich seinen Museumsbesuch am Wochenende oder an Feiertagen gebührend starten. Ab 10:00 Uhr geht’s los! Wem aber eher der abendliche Besuch vorschwebt, für den gibt es jeden Donnerstag ab 18:30 ein Dinner inklusive Führung durchs Haus. Für 55,- Euro pro Person seid ihr dabei!

Frühlingsgrüße

Pünktlich zum Frühling wird’s aber noch einmal spezieller. Wer ein Foto von seinen Lieblings-Frühlingsblumen an khm-sales@gourmet.at sendet, bekommt für seine Reservierung zwischen 23.3. und 8.5.2017 einen gratis Frühlings-Aperitif „The Spring“ dazu. Natürlich für sich selbst und für seine Begleitung. Was natürlich immer dabei ist, ist das umfangreiche Menü: Spargel im Vulcano Schinken auf Taboulé Salat, Filetspitzen vom Almochsen auf Fisolen-Salat, Gegrillter Seesaibling auf cremigem Bärlauch-Risotto und als Abschluss ein Erdbeer-Kokos-Trifle

Alles auf einen Blick

Gourmet Abend im KHM

Jeden Donnerstag

18:30 bis 22:00 Uhr

Dinner & Führung 55,- Euro pro Person

exklusive Museumseintritt & Getränke

Reservierung

khm-sales@gourmet.at oder +43 (0)50 876-1001.

Frühlingsaktion

Schickt ein Foto von Frühlingsblumen an khm-sales@gourmet.at und bekommt bei eurem Besuch zwischen 23.3. und 8.5.2017 einen gratis Aperitif!

Café im Kunsthistorischen Museum Maria-Theresien Platz

1010 Wien

01 508761001

www.genussimmuseum.at/

