Four Bells – „We teach you how to drink“

Im Herzen des 4. Bezirks, in der Schleifmühlgasse, liegt das Four Bells Irish Pub. „We teach you how to drink“, lautet der Slogan – werfen wir also einen Blick hinein. Die sehr lange, dunkelhölzerne Bar bietet auf den ersten Blick jedenfalls mehr als genug Platz für einen Whiskey mit neugefundenen Gesprächspartnern, für ein Pub ja immer essentiell.

Trinken

Verschiedenste Biere vom Fass, Wieselburger aus der Flasche und eine ganz eigene Karte für Craft Biere gibt’s hier (probiert das Bierol Mountain Pale Ale!!). Whiskey-technisch kann man sich zwischen Irish (Jameson, Paddy’s bis hin zu Tullamore) und Scotch (Glenfiddich, Lagavulin bis hin zu Oban) entscheiden oder einen der Bourbons probieren. Weintrinker werden zum Sommelier-Vergnügen eher weniger ein Pub aufsuchen, für die, die es dann doch nach Wein dürstet gibt es Zweigelt auf der roten, und Veltliner auf der weißen Seite. Spirituosen gibt es auch reichlich.

Essen

Weil Trinken aber auch hungrig macht (und vice versa) werfen wir natürlich auch einen Blick auf die Speisekarte. Das Four Bells bietet ein recht umfangreiches Angebot für ein Pub, neben Burgern (alle zwischen 7,20 Euro und 10,80 Euro) , gebackenen Broten und Toasts (allesamt sehr lecker und erschwinglich) und diversen Snacks (Onion Rings, Mozarella Sticks et cetera, auch in Mixed Baskets erhältlich) gibt es auch Salate und eine kleine Asia-Rubrik. Vorbeikommen lohnt sich aber vor allem Sonntags, denn da gibt’s Burger und Baskets um nur 5,90 Euro!! Die Getränke Happy Hour ist übrigens täglich zwischen 16:00 und 17:00 Uhr!

Unterhaltung

Jeden Montag findet im Four Bells ein Pub Quiz statt. In Teams darf fleißig gerätselt und sich über Geldpreise gefreut werden. Gute Stimmung garantiert. Außerdem überträgt das Four Bells regelmäßig Fußballspiele, Champions League wie auch österreichische Bundesliga. Im Nebenraum, der auch für Parties gemietet werden kann, steht ein Tischfussballtisch und ein Dartautomat. Sollte es einen nach Clubatmosphäre sehnen, im Keller des Four Bells findet ihr nochmal einen Barbereich. Der Weg dort hin ist übrigens auch ganz fein – die Wände sind völlig mit Zeitungspapier zugekleistert!

STADTBEKANNT meint

Ein Herzstück des 4. Bezirks, regelmäßige Anlaufstelle für TU Studenten und vor allem beliebt bei Sportfans. Das Four Bells in der Schleifmühlgasse gibt es zu Recht schon lang genug und es hat sich in den letzten Jahren auch kaum verändert. Immer noch gemütlich, immer noch mit gutem Essen und immer noch mit einer himmlisch günstigen Happy Hour zwischen 16:00 und 17:00 Uhr. Für Pub-Quiz Liebhaber: montags kann man bis zu 30,- Euro gewinnen, wenn man mit seinem Team den ersten Platz belegt.

Four Bells Irish Pub Schleifmühlgasse 2

1040 Wien

+43 1 585 47 85

http://www.four-bells.at/ Schleifmühlgasse 21040 Wien+43 1 585 47 85

