Tanzabend im Palais Ferstel

Schwingt das Tanzbein! STADTBEKANNT verlost 4×2 Flanierkarten für den Dorner Ball am 10. März 2018.

Höhepunkt der Ballsaison

Auch heuer wieder lädt die Tanzschule Dorner zu ihrem beliebten Ball im Palais Ferstel in der Strauchgasse 4. Am 10. März habt ihr die Gelegenheit eine märchenhate Nacht voller Tanz und Musik in prunkvollem Ambiente zu genießen. Lasst euch diese Ballnacht nicht entgehen – STADTBEKANNT hat die Karten für euch! Wir verlosen

4×2 Flanierkarten für dieses Highlight der Ballsaison. Nach der Eröffnung um 21:00 Uhr darf bis 3:00 Uhr in der Früh im großen Festsaal getanzt oder im Arkadenhof zu den Beats von DJ Stari (Doc LX) geshaked werden! Wer zwischendurch eine Pause braucht, der geht nebenan ins Café Central auf ein heißes Gulasch oder löscht seinen Durst in der Cocktailbar im Foyer Herrengasse. So oder so wartet eine rauschende Ballnacht auf euch!

Dorner Ball 2018

10. März 2018

Palais Ferstel

Strauchgasse 4

1010 Wien

Einlass: 20:00 Uhr

Eröffnung: 21:00 Uhr

Ende: 03:00 Uhr

Teilnahmeschluss ist der 01. März 2018!

Flanierkarten für den Dorner Ball gewinnen STADTBEKANNT verlost 4x2 Flanierkarten für den Dorner Ball am 10. März 2018. Ja, ich stimme den Gewinnspiel-Teilnahme-Bedingungen zu. Ja, ich möchte den Stadtbekannt Newsletter erhalten. schließen Teilnahme-Bedingungen GewinnerInnen werden per Email verständigt. Pro GewinnerIn wird ein Gewinn verlost. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbekannt ist nicht für das Zustandekommen der Veranstaltung, Termine oder Preisänderungen verantwortlich. Unter Umständen wird vom Veranstaltungsteam 1,- Euro Unkostenbeitrag für die Vergnügungssteuer eingehoben. Die GewinnerInnen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.

