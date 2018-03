figar Bao.Bun 1040 Bao Bun (c) STADTBEKANNT

Burger auf Asiatisch

Bao Buns sind fluffige Teigsandwiches, gefüllt mit Fleisch, Gemüse und Saucen – die asiatische Variante des Burgers sozusagen. Wir haben bei figar Bao.Bun im 4. Bezirk vorbeigeschaut!

Das figar Imperium

Früher gab’s das figar. Das eine figar in der Kirchengasse mit tollen Wandgemälden und gutem Essen. Heute gibt es zahlreiche Figars – in allen möglichen Ausprägungen! Das figar1040 ist am ehesten dem figar1070 nachempfunden – ein Lokal zum Drinsitzen und Verweilen. Mittlerweile zählen auch schon zwei Sommer-Locations dazu. Das „figar macht urlaub“ am Donaukanal und „figar geht baden“ am Copa Cagrana. Und auf der Mariahilfer Straße erwartet uns „figar Gretel“ mit Bio-Produkten im Imbiss-Style. Die hippsten Zugewinne aber sind die asiatischen Bao.Bun Standorte – seit März 2018 sind es schon zwei! Einmal in der Taborstraße und einmal in der Margaretenstraße – da waren wir!

Einfache Vielfalt

Eine taiwanische Spezialität hat es mit den Bao Buns nach Wien geschafft. Es handelt sich dabei um ein sehr vielfältiges und doch einfaches Gericht. Die dampfgegarten Teigtaschen schmecken fluffig und leicht, sind klein und rund und werden in der Mitte gefalten und mit unterschiedlichsten Zutaten gefüllt. Bei figar gibt es sechs Varianten: Burger Bun mit Faschiertem, Crispy Chicken Bun, Chicken Spieße Bun, Steak Bun, Seitan Bun und Lachs Bun. Für zwei Buns deiner Wahl bezahlt man 7,- Euro, für drei Buns 9,- Euro.

Mittagspause im Imbiss

Der kleine Imbiss in der Margaretenstraße befindet sich direkt neben dem figar1040, ist also ganz einfach zu finden. Draußen lockt das Schild schon hinein und drinnen gibt es ein paar Plätze zum Sitzen, einige Magazine, Leitungswasser zum Selbernehmen und natürlich die Küche! Auf einer schwarzen Tafel stehen die (zum Glück überschaubaren) Angebote und innerhalbt von nur wenigen Minuten stehen die Bao Buns auch schon am Tisch! Wir haben uns für ein Burger Bun mit Faschiertem und für ein Crispy Chicken Bun mit Quinoa und selbstgemachter Limetten-Chili-Mayo entschieden!

Nomnomnom!

Wir können nur sagen: es war wirklich sehr, sehr lecker! Vor allem das Crispy Chicken Bun ist schwerstens zu empfehlen. Die fluffige Teigtasche, kombiniert mit dem knusprigen Hühnchen und dazu noch die selbstgemachte Mayonnaise – ein Traum! Einziges Manko: man wird mit zwei Bao Buns nicht wirklich satt, wenn man Hunger hat. Deswegen empfehlen sich die hausgemachten Pommes (die übrigens wieder mit der leckeren Limetten-Chili-Mayo serviert werden!) dazu.

STADTBEKANNT meint

Eine Speise, die es so viel öfter geben sollte wird bei figar Bao.Bun in der Margaretenstraße verkauft. Die leckeren, fluffig-leichten taiwanischen Teigtaschen werden in sechs verschiedenen Varianten angeboten. Am besten hat uns Crispy Chicken geschmeckt! Schade nur, dass der Preis doch etwas gehoben ist: für 7,- Euro bekommt man zwei Buns, wird bei Hunger aber leider nicht wirklich satt. Trotzdem: probieren muss man sie, die leckeren Baos!

STADTBEKANNT

figar Bao.Bun Margaretenstraße 11 / Ecke Schleifmühlgasse

1040 Wien

www.bao.figar.net

Margaretenstraße 11 / Ecke Schleifmühlgasse1040 Wien Mo-So 11:30 – 22:30 Uhr

