Feta-Wassermelonen Salat

Sommerlicher Salat mit Schafskäse und Wassermelone

Eine Kombination, die besser nicht sein könnte: saftig-süße Wassermelone mit Schafskäse, Avocado, frischem Vogerlsalat und Balsamico. Wir haben das Rezept für euch!

Zutaten

Für den Salat

Vogerlsalat nach Belieben

1 Packung Feta Käse

1 Avocado

1/2 Wassermelone

Für das Dressing

Balsamico Essig

Olivenöl

Pfeffer

Salz

Basilikum, Minze, Salatkräuter (wenn vorhanden)



Zubereitung

Die Melone und den Feta Käse in Würfel schneiden und in einer Schüssel mischen. Wenn der Feta Käse ein bisschen bricht, ist das nicht schlecht, weil sich so der Geschmack besser mit der Melone mischt.

Den Vogerlsalat waschen und ebenfalls in eine Schüssel geben. Die Avocado in Würfel schneiden und ebenso in die Schüssel geben – dann das Ganze marinieren. Dazu einfach Essig, Öl und Gewürze bzw. Kräuter nach Geschmack mischen. Zur süßen Wassermelone passt es gut, mit viel Säure zu marinieren – also viel Balsamico-Essig verwenden!

Den marinierten Salat zum Schluss mit der Wassermelone und dem Feta anrichten und genießen.

