Feschmarkt#12 Aussteller Eingang (c) STADTBEKANNT

Marktfetival für Kunst und Design

Wenn sich ein Wochenende lang viele Menschen in Richtung Ottakringer Brauerei aufmachen, dann ist es wohl wieder soweit: ab kommendem Freitag ist Fesch’Markt.

Kommendes Wochenende startet der Fesch’Markt in seine mittlerweile 13. Wiener Ausgabe. 220 Aussteller aus dem In- und Ausland verwandeln die Ottakringer Brauerei vom 18. bis 20. November wieder in eine große Markthalle. Als Umschlagplatz für Ideen bezeichnet man sich selbst, wird doch jungen kreativen Menschen aus den Bereichen Mode und Produktdesign, Kunst und Kids Design die Möglichkeit gegeben, ihre Kreationen zu zeigen.

Und das Publikum, das wird von Fesch’Markt zu Fesch’Markt größer. Was nämlich als Geschichte für Freunde und Bekannte im Jahr 2010 begann, verzeichnet nun an einem Wochenende mittlerweile 17.000 Besucher – könnte im Übrigen an dem ausgezeichneten Food Market liegen. Nicht nur direkt und vor Ort darf gegessen werden, eine vielfältige Auswahl an Delikatessen ist genauso zum Mitnehmen und später Essen gedacht. Komplettiert wird das Programm in der Regel durch Ausstellungen, einen Vinyl Markt, Workshops und der fete’fesch, versteht sich. Dieses Mal wird auf der Aftershowparty zum Motto „Dancing in the fesch’light“ gefeiert – am Freitag im Au in Ottakring. Und für alle, die gerne eine der sehr gehypten und limitierten Wundertüten ergattern wollen: bedruckt wurde dieses Mal, dem schon knapp bevorstehenden Advent entsprechend, ganz weihnachtlich.



Fesch’Markt Wien #13

18. – 20. November 2016

Fr 14:00 – 22:00 Uhr

Sa 11:00 – 20:00 Uhr

So 11:00 – 20:00 Uhr

Eintritt 4,- Euro

Ottakringer Brauerei Ottakringer Platz 1

1160 Wien Ottakringer Platz 11160 Wien

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 16.11.2016