Distillery Krauss

Edler Gin aus der grünen Mark

Im idyllisch gelegenen steirischen Schwanberg entstehen Spirituosen, die ihresgleichen suchen. Traditionsreich und innovativ zugleich wird hier gebrannt – mit wohlschmeckendem Ergebnis.

Begonnen hat alles 2007 mit einer Garage, einer Idee und einer guten Portion Entdeckergeist. Inzwischen ist die Feindestillerie der Familie Krauss eine international anerkannte Institution: Sorgfältig verarbeitet man in der familiär geführten Brennerei, umgeben von sanften grünen Hügeln, Teichen und alten Bäumen, allerlei natürliche Zutaten zu edlen Getränken und Spirituosen. Egal ob Gin, Wein, Rum, Whiskey, Vodka oder Schnäpse in einer beeindruckenden Sortenvielfalt (erhältlich sind etwa Schlehenbrand, Apfelbrand, Traubenbrand aus Rosenblütenmuskateller oder holzfassgereifter Kirschbrand), das Angebot überzeugt.

Gründe für den Erfolg

Ihren Erfolg verdankt die Feindestillerie Krauss vor allem dem Erfindergeist und der Sorgfalt ihrer Besitzer. Doch auch die Umgebung der Destillerie – das Land rund um die Koralpe – trägt ihr Übriges dazu bei, dass die Brände ihre volle Qualität entfalten können. Nicht nur Obst, Trauben und Mais gedeihen in dem milden Klima hervorragend, auch das Wasser ist durch die für die Region charakteristische Zusammensetzung des Gesteins erstaunlich weich und kalkarm und daher besonders gut für die Spirituosenproduktion geeignet.

Preisgekrönter Gin mal fünf

Das Herz im Sortiment der Feindestillerie Krauss ist Gin – fünf originelle Sorten sind momentan erhältlich, knallig etikettiert in an Gefahrenzeichen erinnerndes Orange. Regelrecht gefährlich sehen sie aus, die Gin-Sorten der „Danger Line“, und gefährlich sind sie auch – immerhin schmecken sie so fein, dass es schwerfällt, sich beim Trinken zu zügeln. Alle fünf Gins waren 2017 beim World Spirits Award im deutschen Rüdesheim zu Besuch, wo sie gehörig abräumten. Doppelgold – die höchstmögliche Prämierung überhaupt – errang der G+ Flower Power; die Sorten London Dry, Oak Cask, Lemon Tree und Saffron erhielten Goldmedaillen. Der London Dry Gin konnte außerdem auch auf der „San Francisco World Spirits Competition“ auf ganzer Linie überzeugen und erhielt als einer von nur 10 Gins aus 121 weltweiten Kandidaten eine Doppelgoldmedaille.

Erlesene Aromen

Die klassische Gin-Sorte von Krauss ist der G+ London Dry. Kräftig, frisch und geradlinig im Geschmack und mit einer dominanten Wacholdernote ist er universell mischbar und schmeckt auch pur köstlich. Der G+ Lemon Tree besticht mit fruchtig-bitterem Zitronengeschmack, der so richtig erfrischt. Blumiger geht es mit dem G+ Flower Power zur Sache: Dieser Gin hat weniger Wacholderaromen als die vorher genannten, sondern überträgt eher dem feinen Duft von Lavendel, Veilchen und Kamille die Hauptrolle. Ein geheimnisvoll-intensives Geschmackserlebnis bietet auch der G++ Oak Cask, ein im Eichenholzfass gereifter, goldfarbener Gin, der starke Zitrus-, Mandarinen-, Holz- und Vanillenoten aufweist. Das Doppelplus im Namen erklärt sich durch den stärkeren Alkoholgehalt: Fast 50% hat dieser edle Tropfen. Last but not least gibt es noch den G+ Saffron, der mit Safranduft und harmonisch-frischem Geschmack dem Gaumen schmeichelt.

Gin-Genuss für alle

Wer qualitativ hochwertigen Gin liebt und gerne Neues ausprobiert, kommt um die originellen Sorten der Feindestillerie Krauss nicht herum. Während Puristen eher auf den London Dry, den Lemon Tree oder den Oak Cask Gin abfahren werden, verwöhnen Experimentierfreudige mit den blumigen oder würzigen Aromen des Flower Power oder Saffron ihre Geschmacksnerven. Weiter so, Familie Krauss!

