Entspannungseinheit mit Shiatsu

STADTBEKANNT verlost eine „Feel Good“ Shiatsu Einheit von spür dich – Shiatsu Reininger. Nehmt teil und lasst euch verwöhnen!

spür dich!

Barbara Reininger ist 2010 in Kontakt mit Shiatsu gekommen. Sie selbst hat in ihrem Leben schon viel ausprobiert und entdeckte die Heilmassage als Weg zur inneren Ausgeglichenheit und ganzheitlichen Gesundheit. In ihrer Praxis in der Säulengasse im 9. Bezirk führt sie Behandlungen für Menschen mit konkreten Anliegen, für Gestresste, für Verspannte oder für Schwangere durch. In ruhiger Atmosphäre und mit genau den Elementen, die jeder Klient gerade braucht.

Feel Good

Für euch gibt es eine Einheit Feel Good Shiatsu à 50 Minuten zu gewinnen. Besonders für all jene, die gerade in einer stressigen Phase sind, sich erschöpft fühlen oder Entspannung suchen ist diese Behandlung perfekt.

Teilnahmeschluss ist der 30. August 2017!

