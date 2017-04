Fastentipps 41 – 46

STADTBEKANNT Fastentipps Entspannung (c) Nina Slama

Gemeinsames Fasten!

STADTBEKANNT fastet – jeden Tag ein Tipp für ein gesundes Leben und eine nicht ganz so anstrengende Fastenzeit! Die erste Etappe Tipp #1 bis #10, die zweite Etappe Tipp #11 bis #20, die dritte Etappe Tipp #21 bis #30 und die vierte Tipp #31 bis #40 haben wir schon hinter uns. Auf in die letzte Woche!

STADTBEKANNT konzentriert sich während der Fastenzeit auf Alles, was einen bewussten und gesunden Lifestyle fördert! Wir probieren Gesundheitstipps, machen Sport, ernähren uns bewusst und vollziehen gute Taten. Entschlackungskuren inklusive!

#Fastentipp 41

Na, was wird in euren Osternestern so drin sein? Früher gab’s zu Ostern einen großen Schoko-Osterhasen und dazu ein neues Fahrrad! Früher? Eigentlich könnten wir uns doch auch jetzt mal wieder ein neues Fahrrad gönnen!

