Fastentipps 31 – 40

Apfel aufgeschnitten (c) STADTBEKANNT

Gemeinsames Fasten!

STADTBEKANNT fastet – jeden Tag ein Tipp für ein gesundes Leben und eine nicht ganz so anstrengende Fastenzeit! Die erste Etappe Tipp #1 bis #10, die zweite Etappe Tipp #11 bis #20 und die dritte Etappe Tipp #21 bis #30 haben wir schon hinter uns. Jetzt geht’s weiter!

STADTBEKANNT konzentriert sich während der Fastenzeit auf Alles, was einen bewussten und gesunden Lifestyle fördert! Wir probieren Gesundheitstipps, machen Sport, ernähren uns bewusst und vollziehen gute Taten. Entschlackungskuren inklusive!

#Fastentipp 31

Habt ihr euch schon mal mit Ayurveda beschäftigt? Das “Wissen des Lebens” könnt ihr euch in diversen Lehrbüchern, Kochbüchern und auch in manchen Wiener Geschäften aneignen. In der Kräuterdrogerie zum Beispiel weiß man, wie die indische Ernährungslehre richtig in den Einsatz kommt und kocht auch dementsprechende Mittagsmenüs. Einen kleinen Überblick über die Dosha-Grundtypen haben auch wir für euch! Welcher Typ seid ihr?

Die Ayurveda-Dosha-Typen:

Vata

Raum & Luft

wechselhaft, beweglich, kalt

kreativ, kommunikativ, freiheitsliebend

Pitta

Feuer & Wasser

heiß, ölig, riechend

intellektuell, logisch, liebt Herausforderungen

Kapha

Wasser & Erde

schwer, kühl, unbeweglich

gutes Durchhaltevermögen, ruhig, gelassen

