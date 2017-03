Fastentipps 11 – 20

Fastentipp Wechselduschen (c) Nina Slama

Gemeinsames Fasten!

STADTBEKANNT fastet – jeden Tag ein Tipp für ein gesundes Leben und eine nicht ganz so anstrengende Fastenzeit! Die erste Etappe Tipp #1 bis #10 haben wir schon hinter uns. Jetzt geht’s weiter!

STADTBEKANNT konzentriert sich während der Fastenzeit auf Alles, was einen bewussten und gesunden Lifestyle fördert! Wir probieren Gesundheitstipps, machen Sport, ernähren uns bewusst und vollziehen gute Taten. Entschlackungskuren inklusive!

#Fastentipp 11

Wir machen es jeden Tag ganz von selbst: Atmen. Jeden Tag transportiert die Lunge so bis zu 500 Liter Sauerstoff ins Blut. Aber wer gestresst ist oder eine schlecht Haltung hat, nutzt nicht sein gesamtes Lungenvolumen und verhindert so eine ausreichende Sauerstoffzufuhr. Wir haben eine kleine Atemübung für mehr Achtsamkeit für euch!

Übung:

– Leg dich mit ausgestreckten Beinen auf eine Matte und entspanne deinen Körper. Die Arme kannst du seitlich an deinem Körper entlang mit der Handfläche nach oben anlegen (oder eine Hand am Bauch platzieren).

– Atme ein paar mal ganz normal um zur Ruhe zu kommen.

– Dann atme ganz tief aus, bis keine Luft mehr in deiner Lunge ist.

– Bevor du jetzt wieder einatmest, spüre den Punkt, an dem du völlig leer bist und erst dann lass die Luft von selbst wieder einströmen.

– Das gleiche machst du, wenn du völlig voll bist: atme so lange ein, bis du den Punkt erreicht hast an dem du dich ‘voll’ fühlst.

– wichtig ist aber, nicht mit Kraft zu arbeiten, sondern die Luft ganz von selbst einströmen zu lassen.

– das Innehalten ist deswegen wichtig, weil sich hier dein Kehlkopf entspannt und von “einatmen” zu “ausatmen” (und umgekehrt) wechselt. Dieser Mechanismus soll ganz einfach und natürlich funktionieren. Nutz den Punkt des Innehaltens also, um deinen Kehlkopf zu entspannen!

– wiederhole den Vorgang ein paar Mal und du wirst merken, wie sich dein ganzer Kreislauf beruhigt und du mehr Luft in alle Teile deiner Lunge bringst!

#Fastentipp 12

Wir verraten euch anlässlich des heutigen Sonntags ein großes Fastengeheimnis:

*Schlafen ist das beste Fasten!*

Während unser Körper rastet, arbeiten die inneren Prozesse auf Hochtouren: Giftstoffe werden gefiltert und die Regeneration der Zellen ist in vollem Gange! Auch dafür braucht der Körper Energie – und die holt er sich von den vorhandenen Fetten. Wir können also im Schlaf ganz einfach abnehmen. Und das allergrößte Geheimnis: wer lange schläft, der isst auch lange nichts. Unsere heutige Tagesverordnung also: “fastet”, solange ihr könnt, es ist Sonntag!

#Fastentipp 13

Wer gesund sein will, muss leiden! So ging doch der Spruch, oder? Jedenfalls ist unsere nächste Aktion nichts für Warmduscher, denn bei uns wird’s ziemlich kalt! Im Winter waren wir schon Eisbaden und haben unsere Abwehrkräfte auf Stufe ‘unbesiegbar’ erhöht. Jetzt kann man zwar wieder in die Donau springen, aber Wechselduschen gehen auch daheim. Die ausgiebige Dusche heute also mal mit kaltem Wasser abschließen. Das stärkt das Immunsystem und ist gut für die Durchblutung! Und wach sind wir dann auch ganz bestimmt.

