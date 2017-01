FAIR Quinoa Vodka

Glutenfreier Vodka

STADTBEKANNT verlost eine Flasche 0,7l FAIR. Quinoa Vodka aus dem Bonsalpo Online Shop.

Fair, französisch und fantastisch einzigartig

Der hervorragende Geschmack hat seinen Ursprung in sorgfältig ausgewählter Fairtrade zertifizierter Quinoa aus den Anden. Die Hochebene Altiplano liegt mehr als 3000m über dem Meeresspiegel und bietet mit ihrer fruchtbaren, vulkanischen Erde einen perfekten Nährboden für Quinoa. Der besondere Destillationsprozess entstand durch zweijährige Zusammenarbeit zwischen französischen Brennern und andinen Bauern. Aufgrund seiner ernährungsphysiologischen Eigenschaften zählt Quinoa schon seit langer Zeit zum so genannten “super food”. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass der Fair. Quinoa Vodka glutenfrei ist. Destillation und Abfüllung erfolgen von Hand in Frankreich. „Sehr milder und doch fruchtig-würziger Wodka, der leicht gekühlt oder in Martinis am besten zur Geltung kommt.“

Bonsalpo

Im Bonsalpo Online Shop könnt ihr neben hochwertigen Spirituosen auch Essig, Öl und Wein kaufen. Die Lieferung ist ab 35,- Euro sogar gratis! Im Falle eines Gewinns, wird euch der Vodka direkt an die von euch angegebene Adresse geschickt – bitte gebt auch an, ob ihr schon volljährig seid. Viel Glück!

Teilnahmeschluss ist der 11. Februar 2017!

FAIR Quinoa Vodka Gewinnt 1 Flasche des fair produzierten und glutenfreien Quinoa Vodka aus dem Bonsalpo Online Shop! Bist du 18 Jahre alt?

Ja Nein Ja, ich stimme den Gewinnspiel-Teilnahme-Bedingungen zu. Ja, ich möchte den Stadtbekannt Newsletter erhalten. schließen Teilnahme-Bedingungen GewinnerInnen werden per Email verständigt. Pro GewinnerIn wird ein Gewinn verlost. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbekannt ist nicht für das Zustandekommen der Veranstaltung, Termine oder Preisänderungen verantwortlich. Unter Umständen wird vom Veranstaltungsteam 1,- Euro Unkostenbeitrag für die Vergnügungssteuer eingehoben. Die GewinnerInnen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 12.1.2017 Dorner Ball Flanierkarten »