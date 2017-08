Bonsalpo FAIR Gin Juniper (c) FAIR

Fair produzierter Gin

#STADTBEKANNTGinTage – STADTBEKANNT verlost 1 Flasche FAIR Gin Juniper. Außerdem gibt’s einen 20% Rabatt im Bonsalpo Online-Shop. Cheers!

200 Richtlinien – 1 Gin

FAIR ist die erste und einzige Fair Trade-zertifizierte Spirituosen-Marke der Welt. Um die hochqualitativen Produkte aus ethisch einwandfreien und nachhaltigen Quellen herzustellen werden rund 200 Richtlinien eingehalten. Alle Menschen, die im Herstellungsprozess involviert sind, sollen gleich und fair behandelt werden.

Von Indien bis Frankreich

Die Wacholderbeeren für den Fair Gin haben ihren Ursprung in einem Naturreservat in Usbekistan. Die übrigen Fairtrade Botanicals stammen aus Kerala, im Südwesten Indiens sowie aus der direkten Umgebung der kleinen Destillerie in Frankreich. Dort stellt der Braumeister und Brenner Philip Laclie die einzigartige Spirituosen-Kollektion im small-batch Verfahren her. Der Gin hat einen frischen, intensiven Wacholdergeschmack mit einer exquisiten Balance der ausgewählten Botanicals.

20% im Online Shop!

Unsere Überraschung ist aber noch nicht aus! Mit dem Code „Stadtbekannt“ bekommt ihr bei einer Bestellung im Bonsalpo Online Shop 20% Rabatt auf euren Einkauf. (Einfach beim Zahlen im Feld für Rabattcodes eingeben).

Teilnahmeschluss ist der 30. September 2017!

FAIR Gin Juniper Gewinnt 1 Flasche FAIR Gin Juniper! Bist du mindestens 18 Jahre alt?

Ja Nein Ja, ich stimme den Gewinnspiel-Teilnahme-Bedingungen zu. Ja, ich möchte den Stadtbekannt Newsletter erhalten. schließen Teilnahme-Bedingungen GewinnerInnen werden per Email verständigt. Pro GewinnerIn wird ein Gewinn verlost. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbekannt ist nicht für das Zustandekommen der Veranstaltung, Termine oder Preisänderungen verantwortlich. Unter Umständen wird vom Veranstaltungsteam 1,- Euro Unkostenbeitrag für die Vergnügungssteuer eingehoben. Die GewinnerInnen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 24.8.17 Blue Gin »