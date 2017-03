Exzelsior Café und Gschäft (c) STADTBEKANNT Wetter-Nohl

Kaffee im 6. Bezirk

Eine Kärntner Rösterei fasst Fuß in Wien und bietet Melange, Espresso und türkischen Kaffee in urbaner Atmosphäre.

Kaffee für die Co-Worker

Im Entrée des Coworking Spaces „CoSpace“ befand sich bis vor kurzem noch die Canela Coffee & Bakery. Vor ein paar Monaten aber wurde das kleine Geschäftslokal von der Familie Barisic aus der Kärntner Rösterei Exzelsior übernommen, um Tätige und Laufkundschaft mit Koffein zu versorgen. Neben Filterkaffee und Röstungen für Espresso, sowie einem Bio-Kaffee, sticht vor allem der exotische türkische Kaffee heraus, der mit eigens angefertigter Maschine ganz fein gemahlen wird.

Viel Kaffee, nichts Süßes

Die gesamte Produktpalette der dreißig Jahre alten Rösterei ist nun also auch in Wien erhältlich und zwar nicht nur in Form von Mitnehmware, sondern auch in den aufgebrühten Varianten. Ob Filterkaffee, schneller Espresso, Melange mit Latte Art oder lieber Türkischer Kaffee, die Möglichkeiten sind vielfältig. Essenstechnisch, ist man hier jedoch nicht so üppig ausgestattet. Es gab lediglich Cookies, was im Vergleich zum Angebot der süßspeisenfanatischen Vorgängerin sehr bescheiden ist.

Gleiches Interieur

Die Sitzgelegenheiten und das gesamte Interieur haben sich seit Canela nicht verändert und bestehen nach wie vor aus Palettenbänken mit bunten Pölstern und Tischen sowie Stühlen im Industrie-Stil. An der Wand picken Plakate und zahlreiche Magazine und Flyer sind im Lokal verteilt. Und W-Lan versteht sich in diesem Arbeitsumfeld von selbst.

Etwas für Kaffeefanatiker

Empfohlen sei das Exzelsior vor allem jenen, die sich intensiver mit der Materie beschäftigen wollen, denn Betreiberin Larissa Barisic, ist klarerweise Expertin und kann so einiges über Kaffee erzählen. Regelmäßig werden auch Workshops veranstaltet, wie zum Beispiel Verkostungen. Für die sollte man wohl nicht all’ zu ausgeschlafen sein!

STADTBEKANNT meint

Mit dem Café und Geschäft der Kaffeerösterei Exzelsior im Eingangsbereich eines Coworking-Büros hat man sich hier passenderweise gänzlich dem Thema Kaffee gewidmet – und zwar ziemlich ausführlich. Allerlei Variationen sowie Kaffee für zu Hause werden hier verkauft. Sonst aber nicht wirklich etwas. Interessant für die Co-Arbeiter, Anrainer und Kaffeeliebhaber!

Exzelsior Café und Gschäft Gumpendorferstraße 65

1060 Wien

Gumpendorferstraße 651060 Wien Di – Fr 10:00 – 18:00 Uhr

