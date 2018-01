Exotische Filmfestivals in Wien

Topkino Kinosaal (c) STDTABEKANNT

Filme für Exoten

Wien ist ein Epizentrum für Filmfestivals! Zumindest, wenn man über den Tellerrand der altbekannten Themen schaut. Hier werden Schwerpunkte gesetzt, die man sonst nicht überall sieht – wir haben einen kleinen Überblick für euch.

BSL Kurzfilmfestival

Mit Auer kreierte Robert Auer den 1. Österreichischen Boxfilm überhaupt. Und am 16. Juni 2018 findet das Breitenseer Lichtspiele Kurzfilmfestival zum ersten Mal statt. Das 5-stündige Event wird mit einem Publikumsvoting und einem Juryvoting abgeschlossen, Stargäste inklusive. Wir freuen uns auf einen spannenden Tag (mit vielen Boxfilmen??)

BSL Kurzfilmfestival

16. Juni 2018, 13:30 – 19:00 Uhr

Breitenseer Lichtspiele

Porn Film Festival

Eigentlich sind Pornos doch schon fixer Bestandteil eines jeden Lebens, oder? Das, oder sowas ähnliches dachten sich auch Yavuz Kurtulmus, Jasmin Hagendorfer, Saif Rangwala und Gregor Schmidinger. Die vier sind die Köpfe hinter dem ersten Vienna Porn Film Festival, das im März im Schikaneder über die Bühne gehen wird. Wir sind gespannt!

Porn Film Festival

1.-4. März 2018

Schikaneder

Cat Video Festival (Vienna Independent Shorts)

Im Jahr 2013 brachte das Vienna Independent Shorts zum ersten Mal die Cat Videos in großem Stil auch nach Europa. Denn im Internet sind die flauschigen Vierbeiner ohnehin schon lange die großen Stars. Das Side Programm zum VIS ist dann regelmäßig bei freiem Eintritt (bzw. „pay as you wish“) zu genießen. Mal sehen was sie 2018 so bereithalten, die Kitties!

Cat Video Festival (Vienna Independent Shorts)

29. Mai – 4. Juni 2018

verschiedene Standorte

/slash Filmfestival

Beim /slash Filmfestival stehen Fantasy Filme im Mittelpunkt. 2010 wurde es von Verein zur Förderung des Fantastischen Films gemeinsam mit dem Filmcasino als Festivalstandort ins Leben gerufen. Seither gibt es nicht nur das Hauptfestival im September, sondern auch Kooperationen mit dem Crossing Europe Filmfestival im Frühling und verschiedene Specials!

/slash Filmfestival

voraussichtlich Ende September 2018

Filmcasino Wien

Festivals für bestimmte Gruppen

Wie soll man sie betiteln, die Festivals die Minderheiten in der Vordergrund rücken, die Misstände aufzeigen und die doch so inkludierend sind!? Vom Festival für Frauen über Queer-Veranstaltungen und

Tricky Women – Kurz- und Trickfilmfestival für Frauen

7. – 11. März 2018

Gartenbaukino

identities – Queer Filmfestival

voraussichtlich im Juni 2018

Filmcasino, Metro Kino und Gartenbaukino

Länderspezifische Filmfestivals

Die Kulturvertreter vieler verschiedener Länder, Enthusiasten und Liebhaber – sie alle widmen sich mit Herzblut den Filmen aus anderen Ländern. Ob nun Japan, Italien oder Mittelamerika – die Filmfestivals mit einem spezifischen Länderfokus sind zahlreich und übers ganze Jahr verteilt!

Festival du film francophone – 18. – 26. April 2018 (Votivkino)

Nuovo Cinema Italia – voraussichtlich Juni 2018

Japannual – voraussichtlich Oktober 2018 (Filmcasino)

Mittelamerikanisches Filmfestival – voraussichtlich November 2018

Latin Film Lounge – ein Festival in Progress mit regelmäßig gezeigten Filmen aus Lateinamerika (Filmcasino)

Noch mehr Film

Natürlich waren das noch lange nicht alle Filmfestivals in Wien. Etablierte Klassiker wie die Viennale oder auch Spezielle Festivals wie This Human World wurden hier noch nicht einmal erwähnt! Wer generell Lust auf Filme hat, sollte einfach mal in den Independent Kinos in Wien gustieren und Neues entdecken!

