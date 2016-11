EVA BLUT Store (c) Bruno Klomfar

Elegantes Taschenwerk

Das Label EVA BLUT steht für elegante Taschen mit einer gezielt praktischen Funktion. Stilvoll, klassisch, schick und wandelbar – wir haben uns das Angebot und den Shop von EVA BLUT mal genauer angeschaut.

Konzeptdesign und Qualitätsanspruch

Eva Buchleitner heißt die Seele hinter den Taschen und Designs von EVA BLUT. Schon im Jahr 1999 gründete sie ihr Label und hatte von Anfang an den Anspruch auf höchste Qualität und praktische Eleganz ihrer Accessoires. Funktion und Form sind zwei untrennbar miteinander verbundene Komponenten und jedes Objekt sollte als Ganzes gedacht und praktisch benutzbar sein. Die Taschen von EVA BLUT werden allesamt in Wien entwickelt und in der Tschechischen Republik handgefertigt.

Angebot und Vielfalt

Im Sortiment stehen regelmäßig wechselnde saisonale Kollektionen, wie die aktuelle Autumn/Winter Collection 16/17: Do the Peacock! Beim Design ließ sich Eva Buchleitner von den Farben der Pfauenfedern inspirieren. Somit ist von blau über grün bis hin zu orange-Tönen alles dabei. Neben den aktuellen Saison-Kollektionen sind aber immer auch die schwarz und braun gehaltenen Future Classics im Sortiment.

Wandelbar und Praktisch

So vielfältig das Angebot auch sein mag – eines ist allen Taschen gleich: sie sind universell gedacht. Wandelbar in ihrer Form und für viele Alltagssituationen etwas dabei. Eine spezielle Kollektion ist auch die Linie Velocité, die vielseitige Fahrradtaschen beinhaltet. Das Material aller EVA BLUT Taschen ist hauptsächlich Leder, aber immer wieder werden auch andere Materialien verwendet.

Selbst erleben

Der Shop in der Kühfußgasse 2, gleich beim Petersplatz im ersten Bezirk wurde von der Architektin Claudia Cavallar entworfen und passt mit seinen Holz-Elementen zum Design der Taschen. Hier kann man sich selbst einen Eindruck machen. Auf Anfrage werden EVA BLUT Taschen auch auf persönliche Wünsche adaptiert.

STADTBEKANNT meint

Wer nach einem zeitlosen Klassiker sucht und auf hohe Qualität bedacht ist, der sollte sich das Sortiment von EVA BLUT ansehen. Die Taschen verkörpern eine spannende Individualität, sind handgefertigt in Ungarn und werden von Eva Buchleitner in Wien designt. Der Shop im ersten Bezirk bietet einen wunderbaren Überblick über das Sortiment, das aus Klassikern und saisonalen Kollektionen besteht, aber auch im Online-Shop kann man einkaufen!

STADTBEKANNT



EVA BLUT Kühfußgasse 2

1010 Wien

+43 1 8906560-15

http://www.evablut.com

Kühfußgasse 21010 Wien+43 1 8906560-15 wien@evablut.com Di – Fr 11:00 – 19:00 Uhr

Sa 10:00 – 18:00 Uhr

Weitere Artikel

Loretta Cosima Mit ihrem Textildesign-Label war sie schon auf Märkten und virtuellen Verkaufsplätzen unterwegs, nun hat die Wienerin Valerie auch ein eigenes Geschäft mit ihrer

Minimal Wien Stil, Spaß und Komfort für die Kleinen! Die Kindermode bei Minimal vereint Hochwertigkeit, Stil und angenehmes Tragegefühl.

SUMDAY Vienna Wie ein Reißverschluss Taschen zu Rücksäcken werden lässt.

« Heute in Wien: 8.11.2016 Heute in Wien: 9.11.2016 »