Essen und Trinken in Alt-Hietzing

Wir spazieren durch Alt-Hietzing

Will man in Hietzing gut speisen und trinken, so sucht man zumeist verzweifelt.

Doch es gibt auch in diesem Fleckchen Wiens gute Restaurants und Lokale zu entdecken! Wir stellen euch hier einige zum Durchprobieren vor.

Da Ferdinando

Authentische neapolitanische Pizza und ausgewählt italienische Küche kann man in der Pizzeria Da Ferdinando genießen. Von Montag bis Sonntag zwischen 11:00 und 23:00 Uhr darf man entweder im klassisch italienischen Innenraum mit rot-weiß karierten Tischdecken oder aber draußen im gemütlichen Gastgarten Platz nehmen. Besonders die Mittagsmenüs (Mo-Fr von 11:00 bis 16:00 Uhr) sind hier außerordentlich beliebt. Für Vorspeise, Hauptspeise und Pizza zahlt man da zwischen 7,- und 10,90 Euro.

Da Ferdinando

Hietzinger Hauptstraße 26

1130 Wien

Waldemar Tagesbar

Die Tagesbar hat der Altgasse neues Leben eingehaucht und es lohnt sich tatsächlich auch von weit her zu kommen. Das Frühstück wird ganz besonders begehrt und ist sowohl qualitativ als auch von der Auswahl her ausgezeichnet. Wer es bis 14:00 Uhr nicht geschafft hat, die erste Tagesmahlzeit einzunehmen, der braucht sich in der Tagesbar aber keine Sorgen machen, denn Essen und Trinken kann man hier durchgehend. Und eigentlich wäre das ja gar keine so schlechte Idee!

Waldemar Tagesbar

Altgasse 6

1130 Wien

Hanil

Das japanische Sushi-Restaurant Hanil überzeugt bereits mit zwei Filialen in Wien. Das Hietzinger Lokal befindet sich in unmittelbarer Nähe des Eingangs zum Tiergarten Schönbrunn, auf der Hietzinger Hauptstraße 20. Geboten wird hier eine große Auswahl an Sushi, Maki und Temaki sowie Sushi-Platten für mehrere Personen. Auch Bentos – traditionell japanische und dekorativ arrangierte „Lunchboxen“ – werden hier serviert. Das Ambiente des in eine gläserne Hütte gequetschten Lokals vermag vielleicht nicht zu überzeugen, dafür aber die Speisen. Preislich liegt das Restaurant leicht über dem Niveau anderer Asia-Restaurants, übermäßig teuer ist es jedoch nicht. Hanil betreibt auch ein Lieferservice im 12. – 16. sowie im 23. Bezirk.

Hanil

Hietzinger Haupstraße 10-20

1130 Wien

Restaurant Otto

Auf der Hietzinger Hauptstraße 22 liegt das Restaurant Otto, eine beliebte Adresse für Stammgäste, Touristen, und alle, die dezent-modernes, schlichtes Flair bei hochklassiger Küche schätzen. Das Lokal teilt sich in Bar- und Restaurantbereich. Letzterer erstreckt sich auch hinauf in eine zweite Etage, die wegen der Panoramafenster besonders zu empfehlen ist. Das Speisenangebot umfasst traditionelle Wiener Küche á la Schnitzel und Tafelspitz ebenso wie internationale Klassiker. Die Preise im Otto sind etwas über dem Durchschnitt angesiedelt.

Restaurant Otto

Hietzinger Haupstraße 22

1130 Wien

Café Dommayer

Das Café Dommayer gehört definitiv zu einem kostbaren Fixbestandteil der Alt-Wiener Kaffehauskultur. Egal ob zum Frühstück (Anmerkung: Langschläfer können hier bis 15:00 Uhr speisen), zur Mittagspause oder abends, das Dommayer ist immer einen Besuch wert. Da das Lokal gerne einmal richtig voll ist, sollte man allerdings reservieren. Betreiberin des Cafés ist die Konditorei Oberlaa, was sich naturgemäß in den exzellenten Süßspeisen niederschlägt. Von Torten über Mehlspeisen, Konfekt und Kuchen bis hin zu herrlicher Patisserie reicht die Palette für Naschkatzen. Besonderes Zuckerl: Der liebevoll eingerichtete, grüne Gastgarten, der das Flair des verwöhnten alten Wiens wiederauferstehen lässt.

Café Dommayer

Dommayergasse 1

1130 Wien

Gutmann’s

Ein klassisches Kaffeehaus, wo dem Gast zwischen 9:30 und ca. 19:00 Uhr an nichts fehlt. Das morgendliche Frühstück gibt’s bis 11:30 Uhr und die Küche ist bunt durchmischt. Von Wiener Klassikern bis hin zu orientalischen Gerichten oder Nudeln findet sich bestimmt jeder etwas, das schmeckt. Unter der Woche gibt es einen täglich wechselnden Tagesteller. Der Gastgarten ist sowohl im Sommer als auch im Winter beliebt, wo man sich mit Heizstrahlern Abhilfe verschafft. Und wer nach dem kulinarischen Intermezzo shoppen gehen möchte, tut das direkt vor Ort im Einkaufszentrum Hietzing.

Café Restaurant Gutmann’s

Hietzinger Hauptstraße 22

1130 Wien

Plachutta

Wenn es um besten Wiener Tafelspitz in gutbürgerlichem Ambiente geht, dann ist das Plachutta in der Auhofstraße 1 wohl die erste Adresse. Hier serviert man das Leibgericht des Kaisers, das im Übrigen etwa drei Stunden Garzeit benötigt, traditionsgerecht mit Suppe. Auch die anderen Speisen zeugen von solider Qualität und schmecken erwartungsgemäß gut. Das Flair im Plachutta ist rustikal wienerisch; mit gepolsterten Sitzbänken und hölzerner Einrichtung, stilistisch abgestimmt mit Grün als dominierender Farbe. Draußen lockt ein ebenso stilvoller Gastgarten. Einziges Manko: Das Lokal ist vor allem abends meist voll, was mitunter zu Platzknappheit und längeren Wartezeiten auf das Essen führen kann. Zum Preislichen sei noch gesagt: So ein Tafelspitz ist ein wahrer Genuss, aber nicht für leere Geldbeutel.

Plachutta

Auhofstraße 1

1130 Wien

Mario Pasta-Grill-Bar

Das Lokal Mario Pasta-Grill-Bar gehört zur Plachutta-Familie. Dementsprechend ansprechend ist auch das Ambiente: Elegant, gepflegt, eine gute Spur moderner als das Mutterlokal nebenan. Der Innenbereich ist freundlich und hell, die Stimmung im Außenbereich wird allerdings von der anliegenden Straße maßgeblich getrübt. Kulinarisch bietet das Mario rund um die Uhr Exzellentes. Freunden des kreativen Frühstücks finden sich hier ebenso gerne ein wie FreundInnen der guten mediterranen Küche. Wer hier genussvoll ungehemmt speisen möchte, sollte sich aber schon ein bisschen mehr Geld einstecken.

Mario Pasta-Grill-Bar

Lainzer Straße 2

1130 Wien

Irish Pub

Wer abseits all der gehobenen Wiener Lokale doch einmal auf der Suche nach dem rustikal irischen Bier- bzw. Cider-Genuss oder einer Partie Pool-Billard ist, sollte im Irish Pub Hietzing in der Altgasse 18 vorbeischauen. Angeboten werden heimische und irische Biere sowie Cider und Wein. Auch die Whiskykarte kann sich sehen lassen. Zu essen gibt es leider nichts. Besonders beliebt im Irish Pub Hiertzing sind die Bier-Happy Hours: Von Montag bis Freitag gibt es hier zwischen 18:00 und 20:00 Uhr Wieselburger um nur 2,50 Euro. Sonntag gibt es zwischen 16:00 und 1:00 Uhr Spritzer um 1,50 Euro.

Irish Pub Hietzing

Altgasse 18

1130 Wien

Bio Paradies

Das Bio Paradies im 13. Bezirk hat sich zu einem kleinen Treffpunkt unter den Anrainern entwickelt. Täglich frisch zubereitete Speisen (inkl. Vor- und Hauptspeise) sowie selbstgemachte vegane Nachspeisen warten auf die Besucher. Daneben gibt es biologisches Obst- und Gemüse. Auf der Homepage wird man über die täglichen Speisen informiert und wer das eine oder andere Gericht gerne nachkochen möchte, der kann hier die Zutaten erwerben und einfach selbst kochen!

Bio Paradies

Altgasse 23a

1130 Wien

Hietzing im Mittelpunkt

Wer denkt, es ist schwer in Hietzing gutes Essen zu finden, der wurde nach dem Lesen dieses Artikels hoffentlich eines besseren belehrt. Und sogar am Sonntag kann man im 13. Bezirk viele offene Lokale finden. Frühstücken am Sonntag in Hietzing ist ganz einfach! Wir führen euch aber auch für eine eher geschichtliche als kulinarische Rundreise durch das schöne Hietzing.

