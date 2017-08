Essen gehen nach 2:00 Uhr?

Essen nach 2:00 Uhr (c) STADTBEKANNT

Wohin, wenn dich nachts der kleine Hunger plagt?

In mancher Hinsicht gleicht Wien eher einem Provinznest als einer Weltstadt: Lokale, die auch noch nach Mitternacht eine warme Küche anbieten sind in der Restaurantlandschaft dünn gesät – ja durchaus schon eine Rarität. Will man nach zwei Uhr nachts noch etwas essen stößt man auch als Insider manchmal an seine Grenzen.

Natürlich, es gibt immer noch den heißgeliebten Würstelstand für alle Fälle. Aber was ist, wenn man sich gemütlich hinsetzen möchte um noch eine Mahlzeit einzunehmen? Ein vollwertiges Menü kredenzen will? Wir wissen ein paar Adressen, wo man auch nach 2:00 Uhr nachts ein Essen auf den Tisch bekommt.

Zur flotten Charlotte

Ein relativ neues Baby aus der Flatscher’s Familie ist die flotte Charlotte in der Kaiserstraße. Hier hat man von Dienstag bis Samstag geöffnet und ab Donnerstag sogar bis 4:00 Uhr früh. Auf dem Speiseplan steht hauptsächlich Currywurst, denn die wurde angeblich von Charlotte selbst erfunden. Es ist deutsch-österreichisch, gemütlich und ein wunderbares Absackerlokal!

Zur flotten Charlotte

Kaiserstraße 121

1070

Restaurant Motto

Legendäres Szenerestaurant in dem spät nachts noch gegessen werden kann. Frei nach dem Motto „auch der späte Vogel will sein Steak“ ist die Küchenuhr immer auf Essenszeit gerichtet. Die Küche ist gehoben aber nicht abgehoben und geöffnet hat das Motto am Wochenende bis vier Uhr morgens – wochentags bis zwei Uhr.

Motto

Schönbrunner Straße 30

1050 Wien

Wolke – Die Bar

Der Klassiker unter den Nachtlokalen Wiens. Hier wird wirklich bis spät (oder eher bis früh) noch Essen serviert – und zwar vollständige Gerichte, nicht nur Snacks oder Sandwiches. Das Night-Restaurant ist außerdem als Cocktailbar bekannt und eignet sich vor allem für Raucher ganz besonders! Täglich von 20:00 bis 5:00 Uhr geöffnet und ein perfekter Ort für einen Abstecher im Ersten.

Wolke

Kärntnerring 10

1010 Wien

Goodmann

Eine Institution für das After-Midnight-Dinner. Von Mittwoch bis Freitag ist das Lokal Nähe Naschmarkt von 2:00 bis 10:00 Uhr geöffnet und am Wochenende dann sogar bis 12:00 Uhr. Das heißt hier wird spät hingegangen und ja, auch spät noch gegessen. Der Speiseplan im Goodmann sieht neben dem berühmten Frühstück auch Burger, Gulasch oder Rinderfilet.

Goodmann

Rechte Wienzeile 23

1040 Wien

Cafe Europa

Dieses beliebte Szenelokal in dem man spät nachts noch vorzüglich essen kann liegt mitten in Boboville. Das Angebot reicht vom Gulasch über verschiedene Pastagerichte bis zum Beef Tartar, und es kann täglich bis 4:00 Uhr morgens bestellt werden. Das Europa ist tagsüber Café und wird hauptsächlich im vorderen Bereich okkupiert, des nachts wird der hintere Clubbereich geöffnet.

Cafe Europa

Zollergasse 8

1070 Wien

Mozart’s

Ein Restaurant, das sich selbst als Nachtrestaurant bewirbt. Von Sonntag bis Donnerstag hat das Mozart’s im 15. von 18:00 bis 2:00 Uhr geöffnet, Freitag und Samstag hingegen gibt es bis 6:00 Uhr morgens alles was das Herzen (oder besser: der Magen) begehrt! „Eat better all night“, wie man im Mozart’s so schön sagt!

Mozart’s

Haidmannsgasse 8

1150 Wien

Café Falk

365 Tage im Jahr und 24 Stunden täglich hat das Café Falk geöffnet. Das ist beachtlich, denn auch kulinarisch wird man hier eigentlich immer versorgt. Das Lokal ist mit 3 Etagen ziemlich groß und es werden immer wieder auch Live-Musik und andere Events angeboten.

Café Falk

Wagramer Straße 137

1220 Wien

Habt ihr bessere oder weitere Vorschläge? Einfach als Kommentar posten – wir versuchen die Liste laufend für euch zu erweitern!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Spaziergang: Dornbach Heute in Wien: 1.8.17 »